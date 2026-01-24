Il New York Times e la dura analisi su Sinner: "Ha un pessimo record quando le cose si fanno fisiche"

Può essere una colpa quella di vincere le partite troppo rapidamente? Ovviamente no ma secondo il New York Times questo può incidere sulla scarsa resistenza di Sinner nelle maratone Slam. Nell'analizzare quello che è successo a Melbourne questa notte, il quotidiano americano si chiede: "Il due volte campione in carica e quattro volte vincitore di un Major non avrebbe dovuto essere più bravo a gestire questo genere di situazioni?". Poi analizza la questione: "Sinner ha dichiarato di non aver dormito bene la notte prima. Jannik ha un pessimo record quando le cose iniziano a farsi fisiche. Non ha mai vinto una partita più lunga di 3 ore e 48 minuti e ha perso le ultime tre partite al quinto set. In seguito ha dichiarato di voler migliorare la sua resistenza, e parte del motivo per cui non ha molte opportunità di farlo è che è così bravo ed efficiente che i giocatori raramente hanno l'opportunità di trascinarlo in partite lunghe". In sintesi: l'analisi è dura perché inattaccabile. Lo sa Sinner e lo sa il suo team che, infatti, sta cercando di portarlo a livelli sempre più alti. Ma è chiaro che quello evidenziato dal New York Times e The Athletic può essere un tema.