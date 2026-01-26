Cahill e la verità sui crampi di Sinner: "Il caso del tetto chiuso? Sapevano tutti che..."
"Sicuramente Jannik è stato fortunato con la chiusura del tetto contro Spizzirri, ma tutti sapevamo che il tetto sarebbe stato chiuso a un certo punto della giornata a causa del caldo". Parola di Darren Cahill, che ai microfoni di Espn è tornato a parlare della pausa durante il match di terzo turno dell'Australian Open con Sinner protagonista. "Sapevamo che ci sarebbero stati 10 minuti di stop tra il terzo e quarto set, quindi stavamo cercando di far arrivare Sinner a quel momento" ha aggiunto Darren. L'azzurro ha indubbiamente beneficiato dello stop, ma Cahill ha voluto sottolineare anche un altro aspetto: "Il modo in cui ha superato quella situazione è stato straordinario. Al ritorno in campo dopo la chiusura del tutto aveva ancora i crampi. Ormai sono con lui da anni e quella che ho visto è una delle 3-4 migliori prestazioni di Jannik. Eravamo davvero fieri di lui".
Svelato il mistero della programmazione
"Il recupero è stato abbastanza normale nelle ultime 48 ore. Si è svegliato non sentendosi benissimo, ma sufficientemente bene, e domenica ci siamo allenati per circa 40 minuti indoor" ha proseguito Cahill. Infine, ha fatto chiarezza sull'ordine di gioco e spiegato il motivo per cui Sinner ha sfidato Darderi sulla Margaret Court Arena e non sul campo principale, ovvero la Rod Laver Arena: "Non siamo stati noi a chiedere di giocare in sessione serale. Avremmo potuto essere spostati di sera sulla Rod Laver Arena quando Mensik si è ritirato, anzi è stato proprio offerto a Jannik. Ma lui era piuttosto soddisfatto del programma quando ne è venuto a conoscenza, quindi ci siamo attenuti a esso. Per Jannik non rappresenta nessun problema giocare in questo stadio, anzi non vedeva l'ora".