Cahill e la verità sui crampi di Sinner: "Il caso del tetto chiuso? Sapevano tutti che..."

"Sicuramente Jannik è stato fortunato con la chiusura del tetto contro Spizzirri, ma tutti sapevamo che il tetto sarebbe stato chiuso a un certo punto della giornata a causa del caldo". Parola di Darren Cahill, che ai microfoni di Espn è tornato a parlare della pausa durante il match di terzo turno dell'Australian Open con Sinner protagonista. "Sapevamo che ci sarebbero stati 10 minuti di stop tra il terzo e quarto set, quindi stavamo cercando di far arrivare Sinner a quel momento" ha aggiunto Darren. L'azzurro ha indubbiamente beneficiato dello stop, ma Cahill ha voluto sottolineare anche un altro aspetto: "Il modo in cui ha superato quella situazione è stato straordinario. Al ritorno in campo dopo la chiusura del tutto aveva ancora i crampi. Ormai sono con lui da anni e quella che ho visto è una delle 3-4 migliori prestazioni di Jannik. Eravamo davvero fieri di lui".