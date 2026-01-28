Il colpo vincente di Sinner da fuori dal campo: Shelton non riesce a credere a quello che ha visto
Un colpo fuori da ogni logica. Definirlo geniale forse è poco. Sinner, infatti, ha lasciato senza parole Shelton nello scontro diretto agli Australian Open. E anche il pubblico ha apprezzato il gesto, applaudendo il campione italiano per quella combinazione perfetta di atletismo, tocco e visione di gioco.
Sinner, il colpo che lascia Shelton pietrificato
Una palla corta di Shelton con l'effetto a uscire sembrava impossibile da prendere. Invece, da posizione laterale, con il corpo basso e un perfetto controllo fuori dal campo, Sinner esegue un backhand slice che curva intorno al palo della rete, rientrando nel campo dell'avversario. La palla in sostanza va a finire la sua corsa sulla linea dell'angolo stretto del rovescio dell'americano, rendendola irraggiungibile. Ben, che si era portato verso rete in attesa di festeggiare il punto, si gira di scatto ma è troppo lontano. Resta pietrificato, con un'espressione di totale incredulità. Sul volto la sintesi dell'impotenza.