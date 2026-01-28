Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Il colpo vincente di Sinner da fuori dal campo: Shelton non riesce a credere a quello che ha visto 

Il punto di Jannik fa scattare gli applausi del pubblico presente agli Australian Open: i dettagli
2 min
Tagssinner

Un colpo fuori da ogni logica. Definirlo geniale forse è poco. Sinner, infatti, ha lasciato senza parole Shelton nello scontro diretto agli Australian Open. E anche il pubblico ha apprezzato il gesto, applaudendo il campione italiano per quella combinazione perfetta di atletismo, tocco e visione di gioco.  

 

 

Sinner, il colpo che lascia Shelton pietrificato 

Una palla corta di Shelton con l'effetto a uscire sembrava impossibile da prendere. Invece, da posizione laterale, con il corpo basso e un perfetto controllo fuori dal campo, Sinner esegue un backhand slice che curva intorno al palo della rete, rientrando nel campo dell'avversario. La palla in sostanza va a finire la sua corsa sulla linea dell'angolo stretto del rovescio dell'americano, rendendola irraggiungibile. Ben, che si era portato verso rete in attesa di festeggiare il punto, si gira di scatto ma è troppo lontano. Resta pietrificato, con un'espressione di totale incredulità. Sul volto la sintesi dell'impotenza.   

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

