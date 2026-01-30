Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
Sinner conquista il set point: Djokovic nervoso, se la prende con uno spettatore

Nel primo set il serbo si è arrabbiato perché ha sentito squillare un telefonino proprio in un momento delicato del match. Tutti i dettagli
1 min

Sinner vince il primo set con Djokovic 6-3 abbastanza agevolmente nella semifinale degli Australian Open. A far arrabbiare Novak nel momento decisivo è stato uno spettatore disattento che ha lasciato la suoneria del suo telefonino accesa. È squillato proprio sul 5-3 30-0, e probabilmente ha distratto il serbo che ha sbagliato. Djokovic si è girato, lo ha fulminato con lo sguardo e gli ha detto qualcosa. Con tre set point a favore, Sinner ha chiuso subito.

Sinner ha meritato, numeri da fenomeno

Nonostante il piccolo momento di disturbo, non si può dire che Sinner non abbia meritato: ha chiuso il primo set in 38', facendo valere il break conquistato nel secondo game e ottime prime di servizio. Ha messo a segno anche 5 ace. Con un Sinner così, c'è poco da fare per Djokovic. 

Tutte le news di Sinner

