Sinner conquista il set point: Djokovic nervoso, se la prende con uno spettatore

Sinner vince il primo set con Djokovic 6-3 abbastanza agevolmente nella semifinale degli Australian Open. A far arrabbiare Novak nel momento decisivo è stato uno spettatore disattento che ha lasciato la suoneria del suo telefonino accesa. È squillato proprio sul 5-3 30-0, e probabilmente ha distratto il serbo che ha sbagliato. Djokovic si è girato, lo ha fulminato con lo sguardo e gli ha detto qualcosa. Con tre set point a favore, Sinner ha chiuso subito.