sabato 31 gennaio 2026
Sinner, il consiglio di Nadal dopo la batosta contro Djokovic: "Adesso deve stare attento..."

Lo spagnolo analizza l'inattesa sconfitta di Jannik agli Australian Open: i dettagli
L'eliminazione di Sinner agli Australian Open ha fatto rumore. E' la notizia del giorno, in Italia e anche all'estero. Dello scivolone inaspettato al quinto set contro Djokovic, condizionato da alcune occasioni mancate, ne ha parlato anche Nadal, approdato a Melbourne per delle situazioni legate ad uno sponsor.  

Australian Open, Nadal e le parole per Sinner

"Deve essere stato difficile per Jannik accettare questa sconfitta perché era il favorito, ma deve capire che si è trovato di fronte a un giocatore con un percorso speciale e unico in questo torneo. Ha avuto delle opportunità, non è riuscito a sfruttarle, e nel quinto set le cose sono cambiate. La tendenza era chiaramente a favore di Novak. Si impara da tutto, ed è un ragazzo molto umile con una grande capacità di autocritica. Sono convinto che presterà molta attenzione a quanto accaduto per evitare che accada di nuovo", ha detto Nadal. 

 

 

 

