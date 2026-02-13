Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Sinner e il soprannome che gli hanno dato i tennisti, la rivelazione di Baez: "Lo chiamiamo tutti...". Poi esalta Alcaraz

Il giocatore argentino ha analizzato le differenze tra Jannik e Carlos per poi svelare un retroscena relativo all'altoatesino
3 min
Tagsjannik sinnerCarlos Alcarazsebastian baez

"Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono giocatori completamente diversi". A dirlo è Sebastian Baez, tennista argentino che ha avuto l'opportunità di sfidare entrambi, in un'intervista a La Naciòn. "Alcaraz gioca di continuo dei colpi che ti fanno dire 'Dai, amico'. Può giocare uno slice, un lob, poi un missile, una palla corta, un altro missile o un'altra palla corta. Ha sempre una risposta e riesce a colpire in ogni direzione. Inoltre ha un talento straordinario e una potenza di gambe incredibile - ha spiegato il numero 34 del ranking ATP - Con Sinner invece ti senti soffocare. Non appena gli offri una palla più corta lui ti punisce. E poi non sbaglia mai, soprattutto in risposta: gioca a un'intensità pazzesca e riesce sempre a difendersi. Sono situazioni diverse". Per sua fortuna, Baez non dovrà incontrare nessuno dei due questa settimana dato che sia Jannik che Carlos non prendono parte all'ATP 250 di Buenos Aires ma torneranno in campo per il torneo di Doha.

Baez svela il soprannome di Sinner

Il giocatore argentino ha poi continuato a parlare di Sinner e Alcaraz, evidenziando ulteriori differenze tra i due: "Quando affronti Alcaraz hai l'impressione che commetta più errori, ma allo stesso tempo è molto imprevedibile: non sai mai cosa farà e ha una tale varietà che può lasciarti fermo in vari modi. Invece Sinner è magari più prevedibile, ma molto costante: gioca sempre nel posto giusto, è una macchina". A tal proposito, Baez ha rivelato: "Noi tutti lo chiamiamo Robotito". Infine, una chiosa sui due: "Sono giocatori estremamenti talentuosi. Inoltre non solo sono relativamente alti, ma c'è anche la mobilità e il repertorio di colpi che hanno. La rapidità con cui hanno conquistato così tanti successi è impressionante".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

