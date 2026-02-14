Sinner, ecco il tabellone a Doha: chi saranno i suoi avversari

La stagione di Jannik Sinner prosegue in Qatar, dove va in scena sul cemento l' ATP 500 di Doha . Nel primo torneo stagionale disputato, l'Australian Open, il tennista azzurro è stato sconfitto in semifinale da Novak Djokovic e avrà dunque tanta voglia di riscattarsi, oltre che di sollevare il primo trofeo dell'annata. E magari anche di sconfiggere Carlos Alcaraz , primo testa di serie e suo possibile avversario solo in un'eventuale finale, dopo che le luci dei riflettori nel mese di gennaio sono state puntate esclusivamente sullo spagnolo, capace di trionfare a Melbourne e completare il Career Grand Slam . Sorteggiato il tabellone principale del torneo di Doha, Sinner - unico azzurro ai nastri di partenza - ha finalmente scoperto i nomi dei suoi avversari: non è andata benissimo.

Tabellone Doha, gli avversari di Sinner

Jannik debutterà contro il ceco Tomas Machac, numero 31 del ranking e già vincitore di un titolo (Adelaide) nel 2026. Al secondo turno, invece, verosimilmente se la vedrà contro l'australiano Alexei Popyrin, n. 50 ATP che dovrebbe avere vita facile contro la wild card locale Zayid. Nei quarti di finale per Sinner potrebbe esserci il ceco Jakub Mensik, n. 16 ATP e ottava testa di serie: sarà il suo primo torneo dopo il forfait negli ottavi dell'Australian Open a causa di un problema agli addominali. La vera sfortuna per l'azzurro è stata però pescare dal suo lato di tabellone il kazako Alexander Bublik, colui che vanta il maggior numero di vittorie nel 2025 e che lo ha battuto lo scorso anno ad Halle. Specialmente perché l'alternativa era un Daniil Medvedev in crisi di risultati. Poco male perché Sinner partirà comunque favorito e, anche se magari dovrà faticare di più, resta il giocatore più accreditato per arrivare in finale nella sua parte di tabellone. E poi neppure Alcaraz avrà la strada spianata tra Rinderknech, Khachanov e magari Humbert o Rublev.