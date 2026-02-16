Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
Dove vedere in tv Sinner contro Machac a Doha: orario e quando scenderà in campo © LAPRESSE

Dove vedere in tv Sinner contro Machac a Doha: orario e quando scenderà in campo

Il tennista azzurro oggi è pronto a tornare in campo dopo gli Australian Open
1 min

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo oggi. Dopo le semifinali agli Australian Open, il numero due del mondo sarà impegnato nell'Atp 500 di Doha, in programma dal 16 al 22 febbraio: torneo al quale parteciperà anche Carlos Alcaraz, vincitore del primo Slam dell'anno e leader della classifica Atp. L'altoatesino affronterà nel primo turno il ceco Thomas Machac oggi pomeriggio.

Sinner-Machac i precedenti

Sinner e Machac si sfideranno per la terza volta: nei due precedenti, ha sempre avuto la meglio il tennista azzurro, che ha sconfitto il ceco al Masters 1000 di Shangai e al Masters 1000 di Miami nel 2024.

Sinner contro Machac, l'orario del match

La sfida tra Jannik Sinner e Thomas Machac, esordio del tennista azzurro nell'Atp 500 di Doha, andrà in scena oggi lunedì 16 aprile. La sfida inizierà non prima delle 17:30 italiane.

Sinner-Machac, come vederla in tv e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Thomas Machac sarà visibile in diretta su Sky Tennis e su Sky Sport. In streaming sarà inoltre visibile tramite l'applicazione Skygo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

