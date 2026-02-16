Sinner diretta Atp Doha: segui il debutto di Jannik contro Machac live

Jannik Sinner torna in campo dopo gli Australian Open nell'Atp500 di Doha e deve affrontare un incontro che sulla carta non è tra i più semplici. Tomas Machac infatti è un discreto tennista, anche se non è riuscito mai a trovare continuità, soprattutto a causa di numerosi infortuni. Per l’azzurro sarà già un buon test per mettere alla prova la condizione fisica e quella mentale, dopo la sconfitta contro Djokovic a Melbourne. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

17:15

I precedenti tra Sinner e Machac

I due tennisti si sfidano per la terza volta. Nei due precedenti ha vinto Jannik, che ha sconfitto il ceco al Masters 1000 di Shanghai e al Masters 1000 di Miami nel 2024.

16:53

Dove vedere la sfida

Il match tra Jannik Sinner e Thomas Machac sarà visibile in diretta su Sky Tennis e su Sky Sport. In streaming sarà inoltre visibile tramite l'applicazione Skygo.

Doha