lunedì 16 febbraio 2026
Non iniziato2/16/2026, ore 4:30:
Tomas Machac Ranking: 31
0
0
Jannik Sinner Ranking: 2

Sinner diretta Atp Doha: segui il debutto di Jannik contro Machac live

Il primo turno del torneo prevede una sfida non semplice per il campione azzurro contro il tennista ceco. Segui tutti gli aggiornamenti
Aggiorna

Jannik Sinner torna in campo dopo gli Australian Open nell'Atp500 di Doha e deve affrontare un incontro che sulla carta non è tra i più semplici. Tomas Machac infatti è un discreto tennista, anche se non è riuscito mai a trovare continuità, soprattutto a causa di numerosi infortuni. Per l’azzurro sarà già un buon test per mettere alla prova la condizione fisica e quella mentale, dopo la sconfitta contro Djokovic a Melbourne. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

17:15

I precedenti tra Sinner e Machac

I due tennisti si sfidano per la terza volta. Nei due precedenti ha vinto Jannik, che ha sconfitto il ceco al Masters 1000 di Shanghai e al Masters 1000 di Miami nel 2024.

16:53

Dove vedere la sfida

Il match tra Jannik Sinner e Thomas Machac sarà visibile in diretta su Sky Tennis e su Sky Sport. In streaming sarà inoltre visibile tramite l'applicazione Skygo.

