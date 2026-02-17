Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner vince a Doha e viene intervistato da un ex calciatore: e sugli spalti spunta un ex Psg...

Dopo il successo ai danni di Machac, il tennista azzurro ha parlato al microfono di una leggenda del calcio inglese: in tribuna presente anche un centrocampista
3 min
Tagsjannik sinner

Il primo turno nell'ATP 500 di Doha è stato una passeggiata di salute per Jannik Sinner, che ha liquidato il ceco Tomas Machac con un comodo 6-1 6-4 in soli 69 minuti, senza concedere neppure una palla break. Tutto molto facile per l'azzurro, il quale non poteva sperare in un ritorno migliore dopo la sconfitta in semifinale all'Australian Open contro Novak Djokovic. Il successo è stato talmente netto che non si è parlato più di tanto della sua prestazione autorevole bensì dell'intervista post-match. A vestire i panni dell'intervistatore c'era infatti un ex calciatore: Rio Ferdinand. A lungo difensore del Manchester United e della Nazionale inglese, attualmente opinionista, a fine partita si è presentato in campo con un microfono e ha posto un paio di domande di rito all'altoatesino. Ma non era l'unico calciatore presente a Doha.

In tribuna anche un centrocampista italiano

"Ho avuto buone sensazioni e mi sono sentito bene anche dal punto di vista fisico. Sono consapevole che partita dopo partita si farà sempre più difficile, ma mi auguro di essere pronto per il prossimo impegno". Queste le dichiarazioni a caldo di Sinner, che al secondo turno se la vedrà contro l'australiano Alexei Popyrin, vittorioso contro la wild card locale Zayid. Jannik però non era l'unico italiano presente sul Center Court dato che sugli spalti era presente anche Marco Verratti, centrocampista che dopo aver militato nel Pescara e nel Psg adesso indossa la maglia dell'Al-Duhail, club di Doha. Sinner l'ha citato nel suo discorso: "Nel 2025 ero qui, ma poi non ho giocato il torneo, quindi quest'anno è ancora più speciale. È fantastico passare del tempo con dei buoni amici come Marco: ne ho tanti qui. Ringrazio il pubblico per essere venuto". Per Verratti non si tratta della prima volta da spettatore a un match di Sinner dato che già lo scorso anno, al Roland Garros, era presente nel suo box in occasione del match di ottavi di finale contro Andrey Rublev.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner entusiasta delle OlimpiadiSinner, compagno a sorpresa per il doppio ad Indian Wells

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS