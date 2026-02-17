Sinner vince a Doha e viene intervistato da un ex calciatore: e sugli spalti spunta un ex Psg...

Il primo turno nell' ATP 500 di Doha è stato una passeggiata di salute per Jannik Sinner , che ha liquidato il ceco Tomas Machac con un comodo 6-1 6-4 in soli 69 minuti , senza concedere neppure una palla break. Tutto molto facile per l'azzurro, il quale non poteva sperare in un ritorno migliore dopo la sconfitta in semifinale all'Australian Open contro Novak Djokovic . Il successo è stato talmente netto che non si è parlato più di tanto della sua prestazione autorevole bensì dell'intervista post-match. A vestire i panni dell'intervistatore c'era infatti un ex calciatore: Rio Ferdinand . A lungo difensore del Manchester United e della Nazionale inglese, attualmente opinionista, a fine partita si è presentato in campo con un microfono e ha posto un paio di domande di rito all'altoatesino. Ma non era l'unico calciatore presente a Doha.

In tribuna anche un centrocampista italiano

"Ho avuto buone sensazioni e mi sono sentito bene anche dal punto di vista fisico. Sono consapevole che partita dopo partita si farà sempre più difficile, ma mi auguro di essere pronto per il prossimo impegno". Queste le dichiarazioni a caldo di Sinner, che al secondo turno se la vedrà contro l'australiano Alexei Popyrin, vittorioso contro la wild card locale Zayid. Jannik però non era l'unico italiano presente sul Center Court dato che sugli spalti era presente anche Marco Verratti, centrocampista che dopo aver militato nel Pescara e nel Psg adesso indossa la maglia dell'Al-Duhail, club di Doha. Sinner l'ha citato nel suo discorso: "Nel 2025 ero qui, ma poi non ho giocato il torneo, quindi quest'anno è ancora più speciale. È fantastico passare del tempo con dei buoni amici come Marco: ne ho tanti qui. Ringrazio il pubblico per essere venuto". Per Verratti non si tratta della prima volta da spettatore a un match di Sinner dato che già lo scorso anno, al Roland Garros, era presente nel suo box in occasione del match di ottavi di finale contro Andrey Rublev.