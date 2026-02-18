DOHA (Qatar) - In attesa di sfidarsi nuovamente sul campo da tennis, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati in una gara di pesca in mare. A Doha per il torneo Atp 500 Qatar Exxon Mobil Open, i due assi del tennis mondiale sono stati infatti immortalati in un video di una giornata speciale trascorsa in barca, sul mare del Golfo Persico, con i colleghi Daniil Medvedev e Andrey Rublev . Nelle immagini, pubblicate dall'account ufficiale del torneo qatariota e diventate virali, si vedono i giocatori che si imbarcano su uno splendido yacht di legno per poi cimentarsi nella pesca con la lenza.

Sinner pesca prima di Alcaraz...

Nel video Sinner, Alcaraz, Medvedev e Rublev, sorridenti e scherzosi, camminano su un molo per poi imbarcarsi insieme all'equipaggio che, una volta in mare, dà loro le giuste istruzioni per la pesca. Arrivati a largo, i quattro tennisti iniziano a calare ami, esche e lenze in acqua. Sinner e Medvedev sono i primi a catturare un pesce, battendo sul tempo Alcaraz e Rublev che li seguono poco dopo. Quando il nostro campione tira a bordo un bel pesce, lui stesso è il più divertito di tutti e l'intera barca esplode in grandi risate. Proprio oggi Sinner giocherà nel secondo turno del torneo di Doha contro l'australiano Alexei Popyrin.