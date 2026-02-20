Sinner scaccia via i catastrofisti: “Ho passato periodi peggiori. So bene come riprendermi”

"In passato ho attraversato momenti ancora più difficili. So come riprendermi". Jannik Sinner guarda al futuro con ottimismo. Dopo il ko nella semifinale degli Australian Open, il numero due al mondo è stato battuto anche a Doha: l'altoatesino ha perso la sfida con Mensik in tre set ed ha abbandonato il torneo ai quarti di finale. Nonostante il ko, Sinner prova a rialzarsi. "Ogni giocatore affronta alti e bassi. Ho avuto due anni incredibili e ora sto attraversando un piccolo momento di crisi, ma non è qualcosa che mi preoccupa", ha detto.