Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sinner scaccia via i catastrofisti: “Ho passato periodi peggiori. So bene come riprendermi” © EPA

Sinner scaccia via i catastrofisti: “Ho passato periodi peggiori. So bene come riprendermi”

Il tennista azzurro guarda al futuro, dopo il ko con Mensik a Doha
1 min

"In passato ho attraversato momenti ancora più difficili. So come riprendermi". Jannik Sinner guarda al futuro con ottimismo. Dopo il ko nella semifinale degli Australian Open, il numero due al mondo è stato battuto anche a Doha: l'altoatesino ha perso la sfida con Mensik in tre set ed ha abbandonato il torneo ai quarti di finale. Nonostante il ko, Sinner prova a rialzarsi. "Ogni giocatore affronta alti e bassi. Ho avuto due anni incredibili e ora sto attraversando un piccolo momento di crisi, ma non è qualcosa che mi preoccupa", ha detto.

Sinner e le parole sul futuro

"So che posso giocare un tennis migliore", ha proseguito Sinner al termine della sfida con Mensik, "ma Jakub ha giocato e servito davvero bene. Tutti abbiamo alti e bassi nel nostro lavoro, quindi non sono preoccupato. Cerchiamo di migliorare in ogni torneo a cui partecipo: vorrei arrivare il più lontano possibile, ma è normale attraversare momenti difficili; in passato ne ho avuti di ancora più difficili. So come riprendermi."

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Bertolucci e il paragone tra Sinner e AlcarazSinner sembra un altro contro Mensik

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS