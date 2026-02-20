Sinner scaccia via i catastrofisti: “Ho passato periodi peggiori. So bene come riprendermi”
"In passato ho attraversato momenti ancora più difficili. So come riprendermi". Jannik Sinner guarda al futuro con ottimismo. Dopo il ko nella semifinale degli Australian Open, il numero due al mondo è stato battuto anche a Doha: l'altoatesino ha perso la sfida con Mensik in tre set ed ha abbandonato il torneo ai quarti di finale. Nonostante il ko, Sinner prova a rialzarsi. "Ogni giocatore affronta alti e bassi. Ho avuto due anni incredibili e ora sto attraversando un piccolo momento di crisi, ma non è qualcosa che mi preoccupa", ha detto.
Sinner e le parole sul futuro
"So che posso giocare un tennis migliore", ha proseguito Sinner al termine della sfida con Mensik, "ma Jakub ha giocato e servito davvero bene. Tutti abbiamo alti e bassi nel nostro lavoro, quindi non sono preoccupato. Cerchiamo di migliorare in ogni torneo a cui partecipo: vorrei arrivare il più lontano possibile, ma è normale attraversare momenti difficili; in passato ne ho avuti di ancora più difficili. So come riprendermi."