Il tecnico e il momento negativo di Sinner: "Ma quale ritorno, presto tanti cambieranno idea…"

Il 2026 iniziato senza finali raggiunge nei due tornei disputati finora, gli Australian Open (stop in semifinale) e Doha (dove si è fermato ai quarti), ha messo in allarme i tifosi di Jannik Sinner, meno brillante finora rispetto allo scorso anno. L'ultimo a provare ad analizzare il momento di forma del numero 2 del mondo è stato il coach statunitense Rick Macci su X: "Sinner sta benissimo, ha perso contro Djokovic e Mensik, ma questo è semplicemente il tennis. Nessuno rimane imbattuto e non perde mai - le parole del 71enne ex allenatore di campioni come Roddick, Capriati, Sharapova e le sorelle Williams - quando vincerà un torneo o un altro Slam, tutti rivolteranno la sceneggiatura e parleranno di grande ritorno. Ma in realtà non se n’è mai andato".