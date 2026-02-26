Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il tecnico e il momento negativo di Sinner: "Ma quale ritorno, presto tanti cambieranno idea…"

Il coach statunitense Rick Macci dice la sua sullo stato di forma del nostro campione di tennis
2 min
Tagssinnermacci

Il 2026 iniziato senza finali raggiunge nei due tornei disputati finora, gli Australian Open (stop in semifinale) e Doha (dove si è fermato ai quarti), ha messo in allarme i tifosi di Jannik Sinner, meno brillante finora rispetto allo scorso anno. L'ultimo a provare ad analizzare il momento di forma del numero 2 del mondo è stato il coach statunitense Rick Macci su X: "Sinner sta benissimo, ha perso contro Djokovic e Mensik, ma questo è semplicemente il tennis. Nessuno rimane imbattuto e non perde mai - le parole del 71enne ex allenatore di campioni come Roddick, Capriati, Sharapova e le sorelle Williams - quando vincerà un torneo o un altro Slam, tutti rivolteranno la sceneggiatura e parleranno di grande ritorno. Ma in realtà non se n’è mai andato".

Prossimo obiettivo: Indian Wells

Macci è convinto della forza di Sinner, in questo 2026 e in futuro: "Finirà sicuramente con un numero di Slam in doppia cifra, quindi ne vincerà ancora tanti altri. Aspettatevi che si aggiudichi almeno un torneo tra Indian Wells e Miami. Dalle difficoltà e dalle sconfitte, i campioni imparano e tornano ancora più duri da battere". Il torneo di Indian Wells inizierà il prossimo 4 marzo e nel tabellone maschile avrà al via big come Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev, de Minaur, Musetti, Auger-Aliassime, Shelton, Fritz, Tien e Tommy Paul. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Wawrinka e il giudizio su Sinner e AlcarazFranzoni e l'invito a Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS