Il tecnico e il momento negativo di Sinner: "Ma quale ritorno, presto tanti cambieranno idea…"
Il 2026 iniziato senza finali raggiunge nei due tornei disputati finora, gli Australian Open (stop in semifinale) e Doha (dove si è fermato ai quarti), ha messo in allarme i tifosi di Jannik Sinner, meno brillante finora rispetto allo scorso anno. L'ultimo a provare ad analizzare il momento di forma del numero 2 del mondo è stato il coach statunitense Rick Macci su X: "Sinner sta benissimo, ha perso contro Djokovic e Mensik, ma questo è semplicemente il tennis. Nessuno rimane imbattuto e non perde mai - le parole del 71enne ex allenatore di campioni come Roddick, Capriati, Sharapova e le sorelle Williams - quando vincerà un torneo o un altro Slam, tutti rivolteranno la sceneggiatura e parleranno di grande ritorno. Ma in realtà non se n’è mai andato".
Prossimo obiettivo: Indian Wells
Macci è convinto della forza di Sinner, in questo 2026 e in futuro: "Finirà sicuramente con un numero di Slam in doppia cifra, quindi ne vincerà ancora tanti altri. Aspettatevi che si aggiudichi almeno un torneo tra Indian Wells e Miami. Dalle difficoltà e dalle sconfitte, i campioni imparano e tornano ancora più duri da battere". Il torneo di Indian Wells inizierà il prossimo 4 marzo e nel tabellone maschile avrà al via big come Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev, de Minaur, Musetti, Auger-Aliassime, Shelton, Fritz, Tien e Tommy Paul.