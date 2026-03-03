Sinner e le parole da brividi sui tennisti bloccati negli Emirati Arabi: "Ora ci sono cose più importanti"

Sinner e il bilancio della stagione

"Credo che l'Atp e tutti gli altri stiano cercando di fare le scelte migliori possibili - ha continuato Sinner - questa è l'unica cosa che posso dire. Ovviamente spero che tutti stiano bene e possano venire qui a giocare o tornare a casa. Dipende da cosa vogliono fare. Ci sono cose molto più importanti nella vita che giocare a tennis. Credo che siamo ben protetti come giocatori, spero che altri la pensino allo stesso modo". Il tennista azzurro ha poi fatto il punto sulla prima parte della sua stagione. "Semifinali in Australia e quarti a Doha: fino ad ora è stata una buona stagione. Cerchiamo di massimizzare il nostro potenziale. L'anno è appena iniziato. Mi sento bene dopo aver giocato un buon tennis e, come ho detto, ora vediamo come va".