martedì 3 marzo 2026
Sinner e le parole da brividi sui tennisti bloccati negli Emirati Arabi: "Ora ci sono cose più importanti"

Il tennista azzurro alla presentazione del torneo di Indian Wells: "Ci sono cose che non possiamo controllare"
1 min

Jannik Sinner pensa ai tennisti bloccati negli Emirati Arabi e impossibilitati a partecipare al torneo di Indian Wells. "Ci sono cose che non possiamo controllare, questa è sicuramente una di quelle", ha detto il tennista azzurro nel corso della conferenza stampa di presentazione del torneo.

Sinner e il bilancio della stagione

"Credo che l'Atp e tutti gli altri stiano cercando di fare le scelte migliori possibili - ha continuato Sinner - questa è l'unica cosa che posso dire. Ovviamente spero che tutti stiano bene e possano venire qui a giocare o tornare a casa. Dipende da cosa vogliono fare. Ci sono cose molto più importanti nella vita che giocare a tennis. Credo che siamo ben protetti come giocatori, spero che altri la pensino allo stesso modo". Il tennista azzurro ha poi fatto il punto sulla prima parte della sua stagione. "Semifinali in Australia e quarti a Doha: fino ad ora è stata una buona stagione. Cerchiamo di massimizzare il nostro potenziale. L'anno è appena iniziato. Mi sento bene dopo aver giocato un buon tennis e, come ho detto, ora vediamo come va".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

