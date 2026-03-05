Indian Wells, Sinner in campo con Darderi e accanto c'è Alcaraz: "Le stelle si allineano..."

Chi ha avuto la fortuna di passeggiare al sole lungo i 20 campi di allenamento nel paradiso tennistico a Indian Wells ha assistito a uno spettacolo unico. Sui campi 1 e 2 c’erano Sinner e Alcaraz , uno accanto all’altro. Inutile dirlo, le tribune erano strapiene. Dopo un caloroso saluto, i due campioni e i rispettivi team si sono messi all’opera. Maglietta bianca, cappello bianco e pantaloni neri per Sinner. Maglia bianca e pantaloncini verdi per Carlitos. Jannik si è allenato con il connazionale Luciano Darderi , Carlitos con Jiri Lehecka .

Buon ritmo in allenamento, temperatura non elevata

Hanno tenuto un buon ritmo in una giornata non caldissima: temperatura intorno ai 20 gradi, quando a Indian Wells erano le 11. Accanto a Sinner come sempre Darren Cahill e il preparatore Umberto Ferrara. "Le stelle si allineano...", la scritta sul video pubblicato sui social ufficiali del torneo Masters 1000. Nei giorni scorsi aveva rivelato che stavano lavorando su velocità e aggressività, e qualcosa ha fatto vedere oggi in California. Insomma, una giornata di vigilia proficua per Jannik che domani debutterà con il ceco Dalibor Svrcina, ancora da stabilire l'orario. Con il numero 109 al mondo non ci sono precedenti: ha battuto Berrettini a settembre ad Hanghzhou ma si è piegato a Cobolli ad Acapulco la scorsa settimana. Al primo turno del tabellone ha superato il favorito Duckworth in due set (6-2, 6-4) dimostrando di essere in ottime condizioni di forma. Alcaraz invece farà il suo esordio sabato contro il vincitore tra Dimitrov e Atmane.