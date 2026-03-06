Sinner a Indian Wells anche in doppio: chi è il suo compagno, la prima sfida promette spettacolo!

Per la seconda volta dall'inizio del 2025, Jannik Sinner giocherà un torneo di doppio . Dopo aver fatto coppia con Lorenzo Sonego lo scorso anno ad Halle , il tennista azzurro ha deciso di cimentarsi nuovamente in questa disciplina in occasione del Masters 1000 di Indian Wells . Una scelta che non sorprende particolarmente considerando che numerosi singolaristi scelgono di giocare anche il doppio in California, sia per fare qualche allenamento agonistico in più sia per poter restare nel "Tennis Paradise" anche dopo l'eventuale eliminazione dal singolare. Nella notte italiana tra giovedì e venerdì è stato sorteggiato il tabellone di doppio del primo 'Mille' della stagione e, tra i numerosi singolaristi al via, c'è anche Jannik Sinner . Lui e il suo compagno non sono stati particolarmente fortunati poiché hanno pescato... le teste di serie numero 1.

Sinner in doppio a Indian Wells: quello che c'è da sapere

Jannik farà coppia con l'americano Reilly Opelka, noto per la sua altezza (211 cm) e per il suo incredibile servizio. I due sono buoni amici e avevano giocato insieme già una volta in passato, in occasione dell'ATP 250 di Atlanta nel 2021. In quel caso vinsero addirittura il torneo, quindi ufficialmente sono imbattuti. Omaggiati di una wild card (nonostanre Sinner sia il numero 2 del mondo, Opelka è numero 68 e la classifica combinata non era sufficiente per l'ingresso diretto), sono stati sorteggiati contro la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, ex numeri uno al mondo e vincitori di due Slam (Roland Garros e US Open) nel 2025. In caso di vittoria sfiderebbero poi il duo che uscirà vincente dal match Bublik/Marozsan-Doumbia/Reboul.