Sinner stravince nel debutto a Indian Wells, la frase che fa impazzire gli americani e Bill Gates

La prima notizia, la più importante: Jannik Sinner debutta benissimo a Indian Wells e batte il ceco Svrcina 6-1 6-1 in poco più di un'ora. Maglietta lilla, pantalone bianco (approvatissimo sui social il nuovo look), il numero due al mondo in questa prima partita lascia all'avversario le briciole, cioè appena due game, e mette in mostra alcuni colpi che deliziano gli americani e chi, in Italia, si è svegliato di notte per vederlo. ll prossimo avversario di Sinner sarà il canadese Denis Shapovalov, che ha superato l'argentino Tomas Etcheverry per 6-3 2-6 7-6.

Sinner, le parole dopo la vittoria a Indian Wells

Dopo la vittoria, Jannik ha detto: "Sono molto felice di essere tornato qui, non ci ho giocato l'anno scorso. Mi è mancato giocare qui perché la passione che avete è incredibile". Niente di strabiliante, ma tanto è bastato per far impazzire gli americani, e Bill Gates in tribuna, che già avevano gradito molto il debutto così "scintillante". Si legge, infatti, sul sito del torneo: "Serata elettrica – tennis elettrico. Fuochi d'artificio scintillanti hanno illuminato la notte sopra lo Stadio 1 venerdì sera e, poco prima dello spettacolo pirotecnico, il numero 2 del mondo e due volte semifinalista Jannik Sinner ha caricato i tifosi per l'occasione. Sinner ha smantellato il qualificato ceco Dalibor Svrcina, 6-1, 6-1, con una sbalorditiva dimostrazione di tennis fulmineo che ha appassionato i tifosi carichi di entusiasmo". Poco da aggiungere: serviranno, ovviamente, test più probanti per dimostrare di aver smaltito la delusione di Doha e soprattutto Melbourne, ma intanto il buon esordio è stato servito. E pure molto bene.