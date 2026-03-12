Il dettaglio sulla scarpa di Sinner che non è sfuggito ai social: accanto al suo nome spunta...

Per un torneo speciale come il Masters 1000 di Indian Wells c'è bisogno di un kit speciale. Jannik Sinner si è dunque presentato in California vestito di rosa e, complici le sue nette vittorie nei primi turni (6-1 6-1 al ceco Svrcina, 6-3 6-2 al canadese Shapovalov), si è parlato molto del completino indossato. Il suo look ha convinto praticamente tutti fin dall'esordio e sui social c'è stata una pioggia di commenti positivi, con molti utenti a sottolinearne l'eleganza. Oltre a maglietta e pantaloncino, però, alcuni tifosi più attenti hanno notato anche un particolare relativo alle scarpe: la linguetta è personalizzata e presenta il nome "Jannik". E non è finita qui: sotto al nome c'è una sorpresa ancora più nascosta che ha scatenato i fan.