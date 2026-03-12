Il dettaglio sulla scarpa di Sinner che non è sfuggito ai social: accanto al suo nome spunta...
Per un torneo speciale come il Masters 1000 di Indian Wells c'è bisogno di un kit speciale. Jannik Sinner si è dunque presentato in California vestito di rosa e, complici le sue nette vittorie nei primi turni (6-1 6-1 al ceco Svrcina, 6-3 6-2 al canadese Shapovalov), si è parlato molto del completino indossato. Il suo look ha convinto praticamente tutti fin dall'esordio e sui social c'è stata una pioggia di commenti positivi, con molti utenti a sottolinearne l'eleganza. Oltre a maglietta e pantaloncino, però, alcuni tifosi più attenti hanno notato anche un particolare relativo alle scarpe: la linguetta è personalizzata e presenta il nome "Jannik". E non è finita qui: sotto al nome c'è una sorpresa ancora più nascosta che ha scatenato i fan.
Il dettaglio sulle scarpe di Sinner
Oltre alla scritta "Jannik", più in basso sulle scarpe è raffigurato un fenicottero. Un dettaglio quantomai coerente con il kit dato che la specie più grande della famiglia è proprio il fenicottero rosa. Qualcuno si è persino sbilanciato in una somiglianza tra Sinner e fenicottero, senza alcun intento derisorio ma semplicemente facendo notare che entrambi sono accomunati da gambe lunghe e magre. Con ogni probabilità il particolare sarà ancora più apprezzato nel prossimo torneo, il Masters 1000 di Miami: il fenicottero è infatti il simbolo della città e, in generale, della Florida. Basti pensare che all'aeroporto di Tampa - sempre nello stato della Florida - spicca l'installazione artistica di un fenicottero gigante, diventata una vera attrazione turistica. Chissà che questa sfumatura non possa portare fortuna a Sinner sul cemento americano...