Sinner da brividi, batte Medvedev e indica il cuore: i motivi di questo gesto

Jannik Sinner torna al successo: batte Medvedev nella finale del torneo di Indian Wells e si aggiudica il primo torneo del 2026 . Dopo la deludente eliminazione in semifinale in Australia per opera di Djokovic e il ko di Rotterdam ai quarti (eliminato da Mensik), il tennista altoatesino si è preso la sua rivincita, portando a casa l'Atp 1000 statunitense e regalando una grande risposta a tutti i critici. Sinner ha battuto Medveded (che in semifinale aveva avuto la meglio su Carlos Alcaraz), al termine di una gara tirata ed equilibrata.

La rimonta di Sinner su Medvedev

Una sfida bella e avvincente, che ha visto imporsi il tennista azzurro dopo due tie brek. Soprattutto nel secondo, Sinner ha dato sfoggio di tutta la sua concentrazione, riuscendo ad emergere in una situazione difficile: si trovava sotto 4-0 ed aveva subito un parziale di otto punti a zero da Medvedev, che sembrava proiettato verso la conquista del parziale. Ma proprio nel momento di maggiore difficoltà Sinner ha saputo reagire, regalando una dimostrazione di forza e maturità.

Sinner e il gesto del cuore

Al termine del punto decisivo, il tennista azzurro ha festeggiato in modo significativo. Dopo aver battuto Medvedev ha indcato davanti al pubblico e alle telecamere il cuore: Sinner ha voluto ribadire il modo in cui è riuscito a portare a casa la sfida: giocando in condizioni estreme e portando a casa il successo al termnine di una finale tiratissima. Che è riuscito a portare a casa attraverso una prestazione tutta cuore e maturità. La testimonianza sta nel modo in cui il tennista azzurro ha giocato il tie break finale, che lo ha visto protagonista di una rimonta super (da 0-4 a 7-4). Sinner ha convinto tutti: con la tecnica, la concentrazione, e con tanto cuore.