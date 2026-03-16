La dedica di Sinner all'amico Kimi Antonelli dopo la finale di Indian Wells: il messaggio sulla telecamera incanta il pubblico
Jannik Sinner ha festeggiato il successo nel torneo di Indian Wells a modo suo: prima si è portato la mano sul cuore, regalando a tutti i tifosi ed addetti ai lavori un messaggio chiaro: un gesto che ha evidenziato le difficoltà con le quali ha dovuto coesistere nel tie break finale della sfida con Medvedev e che ha superato attraverso lucidità, forza e tanto cuore. Dopo aver salutato a rete l'avversario della finale, Sinner si è lasciato andare ad un altro gesto significativo.
Sinner, la gioia dopo il successo
Il tennista altoatesino, che ha vinto il primo torneo del 2026 dopo le eliminazioni patite in Australia (per mano di Djokovic) e a Rotterdam (sconfitto inaspettatamente ai quarti di finale da Mensik) ha dato una grande risposta ai critici ed ha esaltato i tifosi, che lo hanno accompagnato nel percorso fino al successo in finale. Ed ha voluto festeggiare il titolo regalando anche un pensiero ad un altro azzurro, protagonista della domenica.
Sinner, la dedica ad Antonelli dopo la vittoria in Cina
Sinner, dopo aver salutato Medvedev sotto rete si è avvicinato alla telecamera ed ha salutato il suo amico Kimi Antonellim che nella mattinata italiana si era aggiudicato il Gran Premio di Shangai. "Bravo Kimi" ha scritto Jannik, riferendosi al successo del pilota della Mercedes nel secondo Gran Premio del Mondiale di Formula 1. Sinner, grande amico di Antonelli, è da sempre un appassionato di motori.
Jannik Sinner ha festeggiato il successo nel torneo di Indian Wells a modo suo: prima si è portato la mano sul cuore, regalando a tutti i tifosi ed addetti ai lavori un messaggio chiaro: un gesto che ha evidenziato le difficoltà con le quali ha dovuto coesistere nel tie break finale della sfida con Medvedev e che ha superato attraverso lucidità, forza e tanto cuore. Dopo aver salutato a rete l'avversario della finale, Sinner si è lasciato andare ad un altro gesto significativo.
Sinner, la gioia dopo il successo
Il tennista altoatesino, che ha vinto il primo torneo del 2026 dopo le eliminazioni patite in Australia (per mano di Djokovic) e a Rotterdam (sconfitto inaspettatamente ai quarti di finale da Mensik) ha dato una grande risposta ai critici ed ha esaltato i tifosi, che lo hanno accompagnato nel percorso fino al successo in finale. Ed ha voluto festeggiare il titolo regalando anche un pensiero ad un altro azzurro, protagonista della domenica.