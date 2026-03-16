La dedica di Sinner all'amico Kimi Antonelli dopo la finale di Indian Wells: il messaggio sulla telecamera incanta il pubblico

Jannik Sinner ha festeggiato il successo nel torneo di Indian Wells a modo suo: prima si è portato la mano sul cuore, regalando a tutti i tifosi ed addetti ai lavori un messaggio chiaro: un gesto che ha evidenziato le difficoltà con le quali ha dovuto coesistere nel tie break finale della sfida con Medvedev e che ha superato attraverso lucidità, forza e tanto cuore. Dopo aver salutato a rete l'avversario della finale, Sinner si è lasciato andare ad un altro gesto significativo.