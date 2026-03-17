Gilbert stravede per Sinner: "Non ho dubbi, Jannik è un mix tra due leggende"

Jannik Sinner è tornato. Dopo la delusione agli Australian Open , eliminato in semifinale da Novak Djokovic al termine di cinque tiratissimi set, il numero due al mondo conquista il primo titolo del 2026 a Indian Wells , battendo in finale il russo Daniil Medvedev . Un successo importante per il classe 2001 di San Candido che ora mette nel mirino anche il Masters 1000 di Miami , torneo nel quale debutterà al secondo turno contro il vincente del confronto tra un qualificato e il bosniaco Damir Dzumhur ( qui i dettagli sul sorteggio ). Chi non ha dubbi sul talento del campione azzurro è il coach statunitense Brad Gilbert : l'ex allenatore, tra gli altri, di Andre Agassi e Andy Roddick , ammira Jannik e, anche stavolta, lo celebra senza filtri.

Gilbert stravede per Sinner: "Jannik è un mix tra due leggende del tennis"

Ospite del podcast di Tennis Channel, 'Big T', l'iconico allenatore californiano commenta l'ultimo atto tra Jannik e Daniil per poi paragonare l'azzurro a due leggende del tennis, capaci di vincere almeno una volta tutte e quattro le prove del Grande Slam: “In una giornata calda come quella della finale di Indian Wells tra Sinner e Medvedev, Andre Agassi mi dava dei colpetti sulla gamba dicendo che era una bella giornata per far soffrire qualcuno", rivela Gilbert che poi esalta il numero due al mondo facendogli un complimento tutt'altro che casuale: "Se mescoli Andre e Novak Djokovic in un frullatore, ottieni Jannik Sinner. In un certo senso gioca alla loro maniera: una versione moderna di ciò che faceva Djokovic e di ciò che faceva Andre con il suo gioco offensivo basato sul controllo della palla”.