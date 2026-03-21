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Non iniziato3/21/2026, ore 5:10:
Damir Dzumhur Ranking: 76
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Jannik Sinner Ranking: 2

Sinner-Dzumhur diretta Miami: segui l'esordio di Jannik oggi nel Masters 1000 americano

Il numero due al mondo lancia l'assalto al Sunshine Double, dopo il trionfo a Indian Wells: cronaca in tempo reale
Valerio Minutiello
3 min
Aggiorna

Sinner debutta oggi nel Masters 1000 a Miami contro Dzumhur, tennista bosniaco numero 76 nel ranking Atp. Jannik punta al Sunshine Double, l'accoppiata Indian Wells-Miami che è riuscita solo a sette tennisti finora. L'ultimo è stato Federer nel 2017. Segui con noi il match in tempo reale. 

17:44

Sinner, esordio a Miami. Dzumhur al 1° turno ha sconfitto Buse

1° Turno: Damir Dzumhur-Ignacio Buse 6-7 7-6 6-1

1° Turno: Sinner, Bye

17:37

Pegula ha già vinto il primo set 6-1, si avvicina il debutto di Sinner

Pegula ha vinto senza problemi il primo set 6-1, si avvicina il debutto di Jannik Sinner. Il tennista italiano, dopo il test in campo sotto il sole a Miami si sta preparando in palestra.

17:29

Ora Pegula-Jones, subito dopo Sinner-Dzumhur

In campo Pegula contro Jones sul campo dei Miami Dolphins: La statunitense è già avanti 4-1. Al termine del match scenderà in campo Jannik Sinner.

17:26

Sinner ha testato il campo un'ultima volta

Sinner ha testato un’ultima volta il campo prima del suo esordio. Un campo che lo ha sorpreso, perché lo ha trovato più veloce del previsto.

17:07

Sinner si è allenato accanto a Dzumhur, sullo stesso campo

Jannik Sinner si è allenato accanto a Dzumhur, come se fosse un doppio. Questo perché il campo prevedeva l’allenamento con 4 giocatori in campo, dall’altra parte c’era Medvedev con il suo avversario Sakamoto.

16:53

A Miami c'è anche Vagnozzi

A Miami è arrivato anche Vagnozzi, che a Indian Wells non c’era. Ora lo staff di Jannik è al completo, con Cahill il fisioterapista Alejandro Resnicoff e il preparatore Umberto Ferrara.

16:38

Sinner-Dzumhur, dove vederla in tv e in streaming

L'incontro tra Sinner e Dzumhur, in programma non prima delle 18 all'Hard Rock Stadium, sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

16:37

Il clima a Miami: sole e niente pioggia

Il clima è caldo e splende il sole a Miami dopo le prime giornate del torneo condizionate fortemente dalla pioggia. 

16:36

Nessun precedente tra Sinner e Dzumhur

Non ci sono precedenti tra Sinner e Dzumhur. Il 33enne tennista bosniaco, attualmente numero 76 al mondo, è stato anche 23, suo best ranking nel 2018. 

Miami - Usa

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