Sinner-Moutet diretta Miami, terzo turno: segui la sfida di oggi LIVE

Sinner torna in campo a Miami , dopo la vittoria facile con Dzumhur al debutto. Nel terzo turno l'asticella si alza: di fronte a lui c'è Corentin Moutet , numero 33 nel ranking Atp. Classe '99, mancino, il tennista francese è molto spettacolare, ma spesso perde la testa quando la situazione si fa tesa. Il 3 novembre dello scorso anno ha raggiunto il suo best ranking con la posizione numero 31.

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Sinner e Moutet in campo, tutto pronto

Sinner e Moutet hanno fatto il loro ingresso in campo. Solita maglietta rosa, cappellino e pantaloncini bianchi per Jannik.

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Tra pochi minuti in campo Sinner

Manca ormai pochissimo all'ingresso in campo di Jannik Sinner contro Corentin Moutet.

23:59

Sinner e Sabalenka, obiettivo Sunshine Double

Sabalenka è ai quarti: insieme con Sinner può ancora raggiungere il Sunshine Double, l'accoppiata Indian Wells-Miami. Jannik proverà a raggiungere il traguardo che nessuno ha centrato dal 2017, quando ci era riuscito Federer per l'ultima volta

23:44

Sabalenka batte Zheng in due set, ora tocca a Sinner

Sul campo centrale si è appena conclusa la sfida tra Sabalenka e Zheng (6-3 6-4). Adesso tocca a Sinner contro Moutet

23:32

Riscritto il tabellone potenziale di Sinner

Riscritto quindi il tabellone di Sinner, con Michelsen potenziale avversario agli ottavi. Poi ai quarti si troverebbe di fronte il vincitore tra Atmane e Tiafoe.

23:27

Da Medvedev ad Auger-Aliassime, quante sorprese dalla parte di Sinner

Quante sorprese dalla parte del tabellone di Sinner. Agli ottavi di finale Auger-Aliassime, potenziale avversario di Sinner ai quarti, si è fatto eliminare da Atmane. Anche il vincitore della scorsa edizione Mensik, è stato eliminato da Tiafoe. Medvedev, potenziale avversario di Jannik in semifinale, è uscito dopo un match surreale con Cerundolo.

23:12

Sinner se vince agli ottavi sfiderà Michelsen

Intanto Michelsen ha battuto Tabilo due set a uno 3-6 6-3 6-4. Se Sinner dovesse accedere agli ottavi affronterebbe l'americano domani, non prima delle 21 ora italiana.

23:05

La statistica su Moutet

Solo in due occasioni Moutet ha vinto due partite consecutive nel tabellone principale di un Masters 1000: a Parigi 2022 e a Roma 2025

22:57

A che ora si gioca la sfida Sinner-Moutet

La sfida tra Sinner e Moutet è in programma sul campo Centrale non prima della mezzanotte ora italiana

22:56

Sinner e Alcaraz, la corsa al numero uno

La sconfitta di Alcaraz contro Korda a Miami apre nuovi scenari per la corsa al primo posto nel ranking. Se lo spagnolo resterà fermo a 13.590, Jannik in caso di titolo salirebbe a 12.400 punti, portandosi così a -1190 punti prima di poter giocare Montecarlo e Madrid senza risultati da difendere.

22:56

Sinner-Moutet, i precedenti

C'è solo un precedente tra i due e risale al Roland Garros del 2024, quando Jannik vinse in rimonta in quattro set per 2-6 6-3 6-2 6-1 in due ore e 45 minuti. Una gara non senza difficoltà e con diverse insidie per il tennista azzurro.

Miami - Usa