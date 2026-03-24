Il bel gesto di fair-play di Sinner nella partita con Moutet: "L'ho toccata"

Ormai Sinner ci ha abituato a simili gesti di fair play. Nel terzo game del secondo set con Moutet, Jannik era avanti 2-1 e stava tentando l'allungo definito. Una palla del francese è finita oltre la linea di fondo, ma Sinner l'ha sfiorata con la punta della racchetta. Un tocco impercettibile di cui non si era accorto nessuno, tantomeno il giudice di sedia. Jannik però non voleva rubare il punto, perciò ha ammesso di averla toccata.

Moutet e gli applausi a Sinner

Un punto che ha inciso poco sull'andamento del match anche se quello era comunque un momento delicato. Sinner comunque ha chiuso l'incontro in un'ora e 11 minuti. Grande fair-play anche da parte di Moutet, che di solito è protagonista di comportamenti sopra le righe. Questa volta è stato impeccabile, anzi più volte ha applaudito Sinner dopo una bella giocata. Del resto anche il francese era consapevole che il divario era troppo grande, e di più proprio non poteva fare.