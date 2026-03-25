Sinner extraterrestre, c’è un dato che lascia tutti a bocca aperta dopo la vittoria su Michelsen

Il Masters 1000 di Miami si conferma un torneo speciale per Jannik Sinner, capace di raggiungere per la quinta volta in carriera i quarti di finale... in altrettante partecipazioni. Campione nel 2024, finalista nel 2021 e nel 2023 (nel 2022 si fermò ai quarti, mentre nel 2025 saltò il torneo), l'azzurro andrà a caccia del titolo anche nel 2026 e potrà beneficiare dei favori del pronostico, specialmente dopo la sorprendente eliminazione di Carlos Alcaraz per mano di Sebastian Korda. In seguito a due comodi successi contro Damir Dzumhur e Corentin Moutet, Sinner ha faticato un po' di più negli ottavi di finale: ha infatti impiegato un'ora e 41 minuti per sconfiggere lo statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 7-5 7-6. Jannik ha anche corso qualche rischio nel secondo set, quando si è trovato in svantaggio per 5-2, ma è riuscito nella rimonta. E ha firmato una statistica clamorosa che ribadisce la sua superiorità.