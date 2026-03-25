Sinner extraterrestre, c’è un dato che lascia tutti a bocca aperta dopo la vittoria su Michelsen
Il Masters 1000 di Miami si conferma un torneo speciale per Jannik Sinner, capace di raggiungere per la quinta volta in carriera i quarti di finale... in altrettante partecipazioni. Campione nel 2024, finalista nel 2021 e nel 2023 (nel 2022 si fermò ai quarti, mentre nel 2025 saltò il torneo), l'azzurro andrà a caccia del titolo anche nel 2026 e potrà beneficiare dei favori del pronostico, specialmente dopo la sorprendente eliminazione di Carlos Alcaraz per mano di Sebastian Korda. In seguito a due comodi successi contro Damir Dzumhur e Corentin Moutet, Sinner ha faticato un po' di più negli ottavi di finale: ha infatti impiegato un'ora e 41 minuti per sconfiggere lo statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 7-5 7-6. Jannik ha anche corso qualche rischio nel secondo set, quando si è trovato in svantaggio per 5-2, ma è riuscito nella rimonta. E ha firmato una statistica clamorosa che ribadisce la sua superiorità.
Sinner, l'incredibile dato che sciocca tutti
Grazie al trionfo ai danni di Michelsen, Jannik ha prolungato la sua strepitosa striscia di vittorie nei Masters 1000. Sono 14 le partite vinte consecutivamente dall'azzurro, campione sia a Parigi lo scorso anno che a Indian Wells nel 2026. In Florida andrà a caccia del tris ma soprattutto proverà a ritoccare un altro record. In queste vittorie non ha mai perso neppure un parziale, perciò attualmente è in striscia aperta pure di set consecutivi vinti nei 1000: sono ben 28. Il precedente primato apparteneva a Novak Djokovic con 24, ma Sinner l'ha polverizzato. Ovviamente non sarà facile continuare su questa strada, ma allo stesso tempo non sarà neppure impossibile scrivere ulteriormente la storia. Sulla sua strada ci sarà ora Frances Tiafoe, poi eventualmente il vincente di Zverev-Cerundolo. C'è davvero qualcuno che si sorprenderebbe se Sinner facesse 30, 32 e poi magari anche 34?