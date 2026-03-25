Michelsen scivola su un punto decisivo contro Sinner: la sua penitenza fa ridere tutti a Miami. E Cahill in tribuna…

Tra Jannik Sinner e Alex Michelsen, avversari negli ottavi del Masters 1000 di Miami, ci si aspettava una partita meno equilibrata, anche alla luce del 6-4 6-0 6-2 con cui l'azzurro aveva conquistato l'ultimo precedente (US Open 2024). Invece l'americano ha disputato un'ottima prestazione e ha persino rischiato di portare l'avversario al terzo set. Dopo un'ora e 41 minuti, però, è stato Sinner a prevalere con il punteggio di 7-5 7-6. Una delle chiavi della vittoria del numero 2 al mondo è stata la palla corta, soluzione usata con frequenza e spesso vincente perché in grado di sorprendere Michelsen, solitamente qualche metro dietro la linea di fondo. Proprio un drop shot giocato da Jannik ha dato vita al momento più divertente del match, che ha provocato più di qualche risata tra i presenti sugli spalti.