Kimi Antonelli vince il GP del Giappone e manda un messaggio speciale a Sinner: "Tutti gli italiani..."
A distanza di due settimane, Kimi Antonelli e Jannik Sinner possono regalare un'altra domenica storica allo sport italiano. Era il 14 marzo quando il pilota Mercedes vinceva in Cina il primo Gran Premio della sua carriera in Formula 1 e, a distanza di circa dodici ore, il tennista azzurro trionfava per la prima volta in carriera nel Masters 1000 di Indian Wells. Due settimane dopo, Antonelli si è ripetuto sempre in Asia, laureandosi campione del GP del Giappone. E anche Sinner ha l'occasione di concedere il bis perché sarà impegnato nella finale del Masters 1000 di Miami. Proprio in vista del match contro Jiri Lehecka, il pilota bolognese ha voluto mandare un messaggio all'amico, che a sua volta gli aveva dedicato il trionfo in California.
Antonelli, il messaggio per Sinner
Intervistato da Sky Sport a fine gara, quando ad Antonelli è stato chiesto se volesse spendere qualche parola per Jannik Sinner lui non ha esitato: "Gli ho mandato un messaggio ieri sera augurandogli il meglio. Adesso spero che riesca a vincere la finale e gli auguro veramente tutto il meglio. E anche in MotoGP auguro il meglio a Bezzecchi, a Pecco e a tutti gli italiani. Anche se sarò in volo, comunque farò il tifo". Si preannuncia dunque una giornata tutta da vivere per lo sport italiano, che nel frattempo si gode la vittoria di Antonelli ma già guarda con ottimismo agli Stati Uniti, dove in serata potrebbe festeggiare altri grandi risultati.