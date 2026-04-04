"Sinner avvantaggiato su Alcaraz grazie alla squalifica": l'analisi dalla Spagna fa discutere

Sinner vola e Alcaraz trema . Questo il breve riassunto della corsa al primo posto nel ranking nelle ultime settimane, con l'azzurro che non è mai stato così vicino allo spagnolo. Jannik può riprendersi il trono nel Masters di Monte-Carlo , Carlos dopo tanto tempo sente il fiato sul collo e sarà costretto a reagire per difendere la sua corona. Si è arrivati a questa situazione dopo il 'Sunshine Double' di Sinner, unito ai deludenti risultati di Alcaraz in America. Con solo 1190 punti a dividerli dalla Spagna sono già pronti per subire il sorpasso , spiegandolo, però, con un'analisi che ha fatto discutere non poco gli appassionati.

Dalla Spagna: "Sinner avantaggiato grazie alla squalifica"

"Alcaraz probabilmente dovrà rinunciare al primo posto", si legge sul quotidiano spagnolo Marca, che attribuisce alle cause del sorpasso anche un vantaggio dato dalla squalifica di Sinner. "La squalifica di tre mesi, ricevuta per doping con clostebol, dello scorso anno giocherà a favore di Sinner: la stagione di Carlos Alcaraz sulla terra rossa era stata eccellente, quella dell'italiano inesistente fino a Roma. Jannik ha tutto da guadagnare e nulla da perdere fino ad allora. L'lmportanza dei singoli incontri sarà, paradossalmente, secondaria in questa lunga corsa al vertice".

Sinner si prepara al sorpasso su Alcaraz

L'analisi che arriva dalla Spagna ha portato a numerose discussioni tra gli appassionati. Per quanto sia vero che Sinner si ritrovi senza punti da difendere e solo da guadagnare, usare la sua squalifica come una 'scusa' per spiegare l'eventuale sorpasso risulta inappropriato: senza i tre mesi fermo, l'azzurro avrebbe potuto conservare il primo posto nel ranking dal principio. Alcaraz, infatti, recuperò gran parte dello svantaggio su Sinner proprio durante quei tre mesi, conquistando anche la vittoria a Monte-Carlo, fino ad arrivare al sorpasso durante le Atp Finals alla fine del 2025. Lo spagnolo si prese la vetta per pochi punti, gli stessi che Sinner avrebbe potuto guadagnare se non fosse stato costretto a fermarsi durante quel periodo. E allora, in quel caso, la storia sarebbe stata nettamente diversa.