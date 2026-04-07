Sinner-Humbert diretta Masters 1000 di Montecarlo: segui l'esordio di Jannik LIVE

Sinner debutta a Montecarlo contro Ugo Humbert dopo aver conquistato il Sunshine Double negli Usa. Il francese, numero 34 del ranking, al primo turno ha vinto il derby contro il classe 2009 Moise Kouamé per 6-3 7-5. La presenza di Jannik non era sicura fino all'ultimo e ha stupito anche Alcaraz, che adesso sulla terra rossa deve difendere l'assalto al primo posto del tennista italiano.

Subito due palle break per Sinner: basta la prima, con il francese che forza troppo e spedisce il dritto in corridoio. Jannik sta prendendo il largo.

Sinner adesso è perfetto, palle corte perfette, serve and volley. Un gioco che varia e mette alle corde Humbert. Il francese riesce a conquistare solo un punto.

13:02

Sinner tiene il servizio: 5-3 su Humbert

Sinner tiene il servizio e si porta sul 5-3, che ora serve per rimanere nel set. Jannik commette il primo doppio fallo e va sotto 0-15, ma poi rimonta 40-15.

12:57

Humbert salva un altro break e si porta sul 4-3

Humbert salva la palla del doppio break e si porta sul 4-3 dopo un game combattutissimo e si porta sul 4-3.

12:50

Sinner consolida il break: 4-2 con Humbert

Sinner consolida il break chiudendo il game 40-15 con una volée deliziosa e uno smash. Terzo ace del match.

12:46

Break Sinner: avanti 3-2 su Humbert

Bravo Humbert ad annullare la prima palla break di Sinner con un contropiede micidiale. Ai vantaggi poi Jannik si prende il break. Sta rispondendo molto lontano, anche sulla seconda del francese: stavolta ha funzionato.

12:40

Sinner tiene Humbert a zero

Turno di battuta impeccabile di Sinner, che tiene Humbert a zero e mette a segno il secondo ace. Non si è giocato, applaude anche Bolt in tribuna.

12:37

Humbert tiene il servizio: avanti 2-1 con Sinner

Humbert tiene ancora il servizio mettendo a segno il suo primo ace, stavolta Sinner riesce a strappare solo un punto al francese. Ancora qualche errore con il dritto.

12:33

Sinner-Humbert 1-1 nel primo set

Anche Sinner tiene il servizio 40-30. Spara un dritto facile fuori, ma conquista anche il primo ace del match. Da 30-0 si fa riprendere 30-30, poi è bravo a chiuderla.

12:28

Humbert tiene il servizio, è subito spettacolo a Montecarlo

Humbert tiene il servizio 40-30, ed è subito spettacolo. Bellissimo l'ultimo scambio del game, vinto dal francese. Un paio di errori di Jannik, uno con il rovescio e uno con il dritto.

12:22

Chi passa sfida Cerundolo o Machac

Chi passa il turno sfida il vincente tra Cerundolo e Machac

12:15

Sinner entra in campo

Sinner e Humbert entrano in campo, a breve inizia il match.

12:08

Anche Usain Bolt a Montecarlo per vedere Sinner

A Montecarlo c'è anche Usain Bolt, il campione olimpico giamaicano probabilmente assisterà alla sfida tra Sinner e Humbert

12:05

Sinner in campo alle 12.15

Sinner dovrebbe scendere in campo tra 10 minuti contro Ugo Humbert. Tutto pronto per l'inizio del match

11:59

Sinner punta alla 18esima vittoria nei Masters 1000

Sinner insegue la 18esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000. Se dovesse vincerla senza perdere un set arriverebbe a quota 36 consecutivi.

11:36

Finisce la partita tra Berrettini e Bautista, ora tocca a Sinner

Finisce la partita tra Berrettini e Bautista, lo spagnolo è costretto al ritiro per un problema fisico sul 4-0 nel primo set per il tennista italiano. Adesso tocca a Sinner. Berrettini nel prossimo turno sfiderà Medvedev.

11:32

I precedenti tra Sinner e Humbert

Sono due i precedenti tra Sinner e Humbert, il primo lo ha vinto il francese, il secondo l'italiano.

1. 2019 – Next Gen ATP Finals di Milano (indoor hard, fase a gironi) Humbert batte Sinner 4-3(5) 3-4(3) 4-2 4-2 (formato Next Gen con set a 4 game).

2. 2021 – Internazionali BNL d’Italia di Roma (Masters 1000, terra battuta, 1° turno) Sinner batte Humbert 6-2 6-4. L’ultimo incrocio risale quindi a Roma 2021 con una vittoria netta di Jannik sulla terra.

11:27

Sinner e Alcaraz ancora non si sono sfidati nel 2026

"Mi mancano le nostre partite - ha detto Sinner prima del torneo di Montecarlo -. Carlos mi spinge al limite e mi sprona a migliorare. Entrambi sappiamo che per sfidarci dobbiamo arrivare in finale e il percorso per riuscirci è sempre molto difficile".

11:27

Alcaraz su Sinner a Montecarlo: "Vederlo mi sorprende"

"Vederlo qui a Montecarlo dopo le vittorie a Indian Wells e Miami mi sorprende. Significa che sta bene fisicamente ed è in grado di vincere ovunque. Spero di poterlo affrontare qui, dato che quest’anno non è ancora accaduto".

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