Sinner numero uno già oggi a Montecarlo se... I possibili scenari nella corsa con Alcaraz
D'accordo, la corsa al numero uno non è tra i principali pensieri di Sinner. Lo ha sempre detto e lo ha ribadito anche ieri. Però è impossibile credere che non ci stia pensando neanche un po'. Con la conquista del Sunshine Double Jannik ha praticamente azzerato un divario che era di 3.150 punti prima dei due Masters 1000 americani. Adesso a dividerli è la miseria di 190 punti: nella classifica ATP Live, Alcaraz è a 12790 punti, mentre Sinner a 12600. Il sorpasso avverrà quasi sicuramente sulla terra rossa, visto che il tennista italiano l'anno scorso è stato fermo per lo stop legato al caso Clostebol e difende solo i 1190 punti delle finali perse con Alcaraz a Roma e Parigi. Alcaraz invece ha una bella cambiale di 4330 punti dovuta alle vittorie di Montecarlo, Roma e Roland Garros, più la finale a Barcellona.
Sinner e Alcaraz, tutto sulla corsa al primo posto
Insomma, è solo questione di tempo. Ma potrebbe avvenire più in fretta di quanto ci si aspetta, già oggi se si dovessero incastrare dei risultati. Se Sinner batte Auger-Aliassime e Alcaraz perde contro Bublik nei quarti di finale a Montecarlo ecco che il sorpasso sarebbe cosa fatta. Se invece lo spagnolo vince oggi, allora l'appuntamento è rimandato. Con la vittoria del torneo Masters 1000 a casa sua, Jannik avrebbe comunque la certezza del primo posto nel ranking. Potrebbe raggiungere il traguardo anche perdendo in finale, se Carlos dovesse fermarsi in semifinale.
Sinner, il record di 66 settimane eguagliato da Alcaraz
L'obiettivo dichiarato da Sinner e anche da Vagnozzi per la stagione sulla terra rossa è il Roland Garros. L'unico Slam che manca nella bacheca del tennista italiano, e poi c'è la ferita dei tre match point sprecati l'anno scorso nell'epica finale con Alcaraz. Lo spagnolo ha raggiunto la 66esima settimana da numero uno al mondo, eguagliando il record di Sinner, che è stato in vetta per 65 settimane consecutive, dal 10 giugno 2024 al 7 settembre 2025 e poi di nuovo per una settimana, dal 3 al 9 novembre 2025. Anche per questo avrebbe un sapore diverso sorpassarlo proprio a Montecarlo, e interrompere la striscia di Carlos.