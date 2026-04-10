Sinner numero uno già oggi a Montecarlo se... I possibili scenari nella corsa con Alcaraz

D'accordo, la corsa al numero uno non è tra i principali pensieri di Sinner. Lo ha sempre detto e lo ha ribadito anche ieri. Però è impossibile credere che non ci stia pensando neanche un po'. Con la conquista del Sunshine Double Jannik ha praticamente azzerato un divario che era di 3.150 punti prima dei due Masters 1000 americani. Adesso a dividerli è la miseria di 190 punti: nella classifica ATP Live, Alcaraz è a 12790 punti, mentre Sinner a 12600. Il sorpasso avverrà quasi sicuramente sulla terra rossa, visto che il tennista italiano l'anno scorso è stato fermo per lo stop legato al caso Clostebol e difende solo i 1190 punti delle finali perse con Alcaraz a Roma e Parigi. Alcaraz invece ha una bella cambiale di 4330 punti dovuta alle vittorie di Montecarlo, Roma e Roland Garros, più la finale a Barcellona.