Sinner sfida Auger-Aliassime diretta, Masters 1000 Montecarlo quarti di finale oggi LIVE

13:18

Fonseca vince il secondo set con Zverev al tie-break. Slitta l'inizio di Sinner

Dopo due ore e due minuti di gioco Fonseca strappa il set a Zverev al tie-break. Slitta l'inizio di Sinner, che è in programma dopo il match tra il brasiliano e il tedesco. Bisogna attendere la fine del terzo set.

13:09

Il cammino di Sinner a Montecarlo

Primo Turno: Bye

Secondo turno: Sinner-Humbert 6-3 6-0

Ottavi di finale: Sinner-Machac 6-1 6-7 6-3

12:52

I precedenti tra Sinner e Aliassime

Sono sei i precedenti tra Sinner e Auger Aliassime, con l'azzurro che ha vinto le ultime quattro sfide dopo aver perso le prime due: l'ultima risale alla fase Round Robin delle Atp Finals 2025, dove Jannik si impose con lo score di 7-5 6-1.

12:33

Chi passa sfida il vincente tra Zverev e Fonseca

Chi passa il turno tra Sinner e Auger-Aliassime sfiderà il vincente tra Zverev e Fonseca, in campo adesso. Sascha ha vinto il primo set 7-5 e adesso sta conducendo il secondo 3-2. Subito dopo il match, toccherà a Jannik.

12:20

Sinner: "Con Machac ero in difficoltà"

"Non è stato facile, mi sono trovato in una situazione complicata, senza tanta preparazione, ero un po' in difficoltà”. Jannik Sinner ha spiegato così, in conferenza stampa a Montecarlo, il momento di calo avuto nel secondo set del match con Thomas Machac. "Una partita complicata, ma ho trovato le energie. Non era colpa del campo se ho attraversato quel momento. Ho fatto tanti allenamenti e ho massimizzato il lavoro in base al tempo che avevo. Spero di riuscire ad alzare il livello. Quando avevo bisogno ho messo l'energia che avevo, ho cercato di alzare il livello ed è così che l'ho portata a casa. Sono contento di come ho gestito i momenti importanti".

12:19

Sinner arrivato a quota 19 match vinti nei Masters 1000

Sinner ha perso un set con Machac, però è ancora aperta la striscia dei match consecutivi vinti nei Masters 1000, arrivata ora a quota 19.

12:19

Sinner e la corsa al numero uno

Oggi Sinner potrebbe riprendersi lo scettro di numero uno al mondo. D'ora in poi a Montecarlo gli basta fare meglio di Alcaraz per riuscirci. Leggi qui l'articolo completo

Montecarlo