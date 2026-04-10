Charlotte Casiraghi soffre per Sinner a Montecarlo. E svela un grande segreto  

Tra il pubblico del torneo di Montecarlo Masters , sotto il sole intenso della Costa Azzurra, una presenza non è passata inosservata. Elegante e discreta, Charlotte Casiraghi ha seguito dagli spalti una delle partite più combattute del torneo, quella che ha visto protagonista Jannik Sinner contro Thomas Machac . Il campione azzurro, impegnato in un match complesso e deciso in tre set , ha attirato l’attenzione non solo degli appassionati di tennis ma anche di volti noti del jet set internazionale. Tra questi, appunto, la figlia di Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi, apparsa particolarmente coinvolta nel seguire l’andamento dell’incontro dal Court Ranieri III. Non una presenza scontata. Se il fascino di Sinner ha già conquistato personalità di primo piano - dai reali britannici al pubblico internazionale (incluse le figlie di Federer ) - la partecipazione di Charlotte, raramente incline a esporsi in contesti sportivi, ha colpito per intensità e partecipazione.

Charlotte Casiraghi tifa Sinner a Montecarlo

La partita, resa ancora più impegnativa dalle condizioni climatiche, ha visto momenti di difficoltà per Sinner, costretto anche a richiedere un intervento medico a causa di un calo fisico. Un passaggio seguito con evidente attenzione dalla stessa Charlotte Casiraghi, che non ha nascosto una certa apprensione durante le fasi più delicate dell’incontro. Accanto a lei, sugli spalti, lo scrittore Nicolas Mathieu, presenza ormai ricorrente al suo fianco. I due sono stati più volte fotografati insieme negli ultimi anni, alimentando indiscrezioni su una relazione che, pur mai ufficializzata, appare consolidata. La scelta di assistere proprio a questo match conferma anche l’interesse crescente che il tennis, e in particolare la figura di Sinner, continua a suscitare ben oltre il circuito sportivo.

Charlotte Casiraghi ha un nuovo fidanzato

Charlotte Casiraghi ha sempre mantenuto un profilo riservato, evitando dichiarazioni sulla propria vita privata. Eppure, negli ultimi mesi, le apparizioni pubbliche insieme a Nicolas Mathieu hanno alimentato l’attenzione dei media. Già nel 2024 alcune pubblicazioni francesi avevano diffuso immagini della coppia a Parigi, ipotizzando un legame nato dopo la fine della relazione con Dimitri Rassam, padre del figlio Balthazar. Una separazione mai formalmente annunciata, ma che ha lasciato spazio a numerose ricostruzioni. La presenza a Montecarlo, in un contesto pubblico e mediatico, rappresenta dunque un ulteriore tassello. Senza dichiarazioni ufficiali, ma attraverso gesti e presenze, Charlotte continua a raccontare la propria vita con discrezione, scegliendo quando e come mostrarsi. E questa volta lo ha fatto sugli spalti, seguendo da vicino uno dei protagonisti più luminosi del tennis contemporaneo.