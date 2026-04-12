Quanto ha guadagnato Sinner con il trionfo a Montecarlo
Il Masters 1000 di Monte-Carlo ha incoronato Jannik Sinner, che grazie alla vittoria in finale su Carlos Alcaraz - in quella che era la loro prima sfida stagionale - ha sollevato per la prima volta in carriera il trofeo monegasco. Settimana da incorniciare per il tennista azzurro, il quale arrivava nel Principato di Monaco senza grosse aspettative meno di una settimana dopo aver completato il Sunshine Double, invece non ha affatto accusato la transizione dalla terra battuta al cemento e si è laureato campione. Terzo titolo consecutivo e quarto Masters 1000 di fila per il nuovo numero uno al mondo: proprio in virtù del titolo a Montecarlo ha infatti scavalcato in classifica Alcaraz. E oltre a 1000 punti, si è assicurato anche una cifra a dir poco notevole.
Quanto ha guadagnato Sinner a Montecarlo
Grazie alla vittoria ottenuta nel Principato di Monaco, Sinner ha incassato quasi un milione di euro: la cifra precisa è di 974 mila 370 euro. Così facendo ha ampiamente sforato il muro dei 3 milioni di euro guadagnati nel 2026, mentre considerando l'intera carriera sono oltre 53 i milioni che si è assicurato. Sesto nella classifica all-time, il sorpasso ai danni di Andy Murray è imminente: poi davanti a lui ci saranno solamente i Big Three e il rivale Carlos Alcaraz, con cui si preannuncia un testa a testa destinato a durare negli anni.
Masters 1000 Montecarlo, il montepremi
PRIMO TURNO – € 25.520
SECONDO TURNO – € 45.520
TERZO TURNO – € 84.980
QUARTI DI FINALE – € 158.700
SEMIFINALE – € 290.960
FINALE – € 532.120
VINCITORE – € 974.370