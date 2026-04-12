Quanto ha guadagnato Sinner con il trionfo a Montecarlo

Il Masters 1000 di Monte-Carlo ha incoronato Jannik Sinner, che grazie alla vittoria in finale su Carlos Alcaraz - in quella che era la loro prima sfida stagionale - ha sollevato per la prima volta in carriera il trofeo monegasco. Settimana da incorniciare per il tennista azzurro, il quale arrivava nel Principato di Monaco senza grosse aspettative meno di una settimana dopo aver completato il Sunshine Double, invece non ha affatto accusato la transizione dalla terra battuta al cemento e si è laureato campione. Terzo titolo consecutivo e quarto Masters 1000 di fila per il nuovo numero uno al mondo: proprio in virtù del titolo a Montecarlo ha infatti scavalcato in classifica Alcaraz. E oltre a 1000 punti, si è assicurato anche una cifra a dir poco notevole.