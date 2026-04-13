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lunedì 13 aprile 2026
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Sinner sempre più in alto 

Da Jannik alla Nazionale di calcio è un attimo, non fosse altro perché la Bosnia è lontana solo due settimane: i dettagli
Paolo de Laurentiis
1 min
Tagssinner

Tre Masters 1000 uno in fila all’altro, perdendo un solo set, con la vittoria sulla terra che mancava dal 2022 (il 250 di Umago, guarda caso contro Alcaraz). Sinner trova sempre il modo migliore per ripartire dopo una delusione, come quella degli Australian Open di inizio anno: ko con Djokovic in semifinale e Slam ad Alcaraz. Lontani anni luce tutti i rivali, è una sfida a due: vince chi migliora prima e di più, anche sconfin

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