Sinner sempre più in alto 

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Tre Masters 1000 uno in fila all’altro, perdendo un solo set, con la vittoria sulla terra che mancava dal 2022 (il 250 di Umago, guarda caso contro Alcaraz). Sinner trova sempre il modo migliore per ripartire dopo una delusione, come quella degli Australian Open di inizio anno: ko con Djokovic in semifinale e Slam ad Alcaraz. Lontani anni luce tutti i rivali, è una sfida a due: vince chi migliora prima e di più, anche sconfin
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