Il doppio improbabile, che non ti aspetti: Sinner e Bellingham da una parte, Nadal e Courtois dall'altra. Di stelle del tennis e del calcio ce ne sono a volontà. E il giudice di sedia è Florentino Perez , presidente del Real Madrid . La cornice in cui si svolge la partita dei sogni è altrettanto pazzesca: lo stadio Bernabeu. L'ultratecnologico tempio del Blancos trasformato per l'occasione in un campo da tennis. Esaudito il sogno di Florentino, che ha immaginato il nuovo tempio del Real come uno stadio multifunzionale, capace di ospitare partite di tennis , basket , Nba e concerti .

Inaugurato il campo da tennis dentro al Bernabeu

La sfida tra le stelle ha inaugurato il campo da tennis allestito dentro lo stadio in sole 24 ore. Rafa, oltre ad essere una leggenda del tennis spagnolo e mondiale, è un grandissimo tifoso del Real Madrid, spesso presente in tribuna al Bernabeu. "È stato davvero speciale giocare sul terreno del Bernabeu", ha scritto Nadal sui suoi profili social. Il vero sogno di Florentino Perez sarebbe far giocare nel suo stadio una partita di esibizione tra Nadal e Federer, con lo stadio pieno.

Florentino Perez ha regalato una maglia del Real Madrid a Sinner

Florentino Perez ha poi regalato una maglia del Real Madrid a Sinner, mentre Nadal era intento a firmare autografi. All'evento si sono poi aggiunte anche Iga Swiatek e Linda Caceido. Da domani il Bernabeu ospiterà l'allenamento dei tennisti. Molti alloggiano vicino allo stadio, quindi è una soluzione comodissima e fattibile perché il Real non ha partite in programma in questi giorni. Anche Jannik nei prossimi giorni lo rivedremo calcare il terreno di gioco del Bernabeu, sul campo di tennis in terra rossa allestito per l'occasione. Il numero uno al mondo domani farà il suo debutto contro Benjamin Bonzi, francese numero 104 al mondo.