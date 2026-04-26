Sinner, che imbarazzo per il siparietto durante l'intervista: "Non ho bisogno di una app di incontri..."

Il colpo di scena nella sfida tra Sinner e il danese Moller è arrivato subito dopo il match, che invece è scivolato via senza sussulti con la vittoria di Jannik in un'ora e 17 minuti 6-2 6-3. C'era poco da chiedere su una partita dominata, e quindi l'intervista in campo è presto scivolata su temi extra tennis, arrivando a spingersi su un terreno pericoloso: "Stai imparando lo spagnolo, com'è il tuo livello? No, non è ancora buono. Il mio obiettivo è parlare in spagnolo tra un anno. Ci provo a imparare. Ho anche un fisioterapista argentino, che sicuramente aiuta. Poi vedremo. Capisco un po' ma non riesco ancora a parlare. Uso Duolingo o un’altra app, è Babbel". A quel punto l'intervistatore stupito, gli domanda se si riferisse a un'app di incontri che si chiama Bumble. Sinner arrossisce e imbarazzato risponde: "No, non ho bisogno di un’app di incontri. Sei tu che hai capito che era un’app di dating". La questione si chiude tra le risate generali, e poi si torna a parlare della partita: "Con Moller è stata una gara diversa, un avversario diverso, ho provato a servire bene, poi qui più fa caldo e più è difficile perché la palla parte di più".