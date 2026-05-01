Sinner in finale a Madrid: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

Mancava solo Madrid all’appello. Jannik Sinner adesso è il più giovane di sempre ad aver raggiunto tutte le finali dei Masters 1000 . È anche il terzo giocatore dopo Djokovic e Nadal ad averne raggiunte cinque di fila. Il numero uno al mondo nell’ultimo atto sul campo Manolo Santana alla "Caja Magica" sfiderà il vincente tra Zverev e Blockx . In caso di vittoria sarebbe l’unico nella storia ad aver vinto cinque Masters 1000 di fila. Inoltre a quel punto mancherebbero solo Roma e Roland Garros , più le Olimpiadi, tra i grandi titoli da mettere nella sua bacheca. Con il successo su Fils, il numero uno al mondo è anche il primo giocatore nato dopo il 2000 ad aver raggiunto 350 vittorie in carriera. Numeri impressionanti e destinati a crescere ancora.

La vittoria in semifinale contro Fils in due set

Contro Fils, Jannik ha giocato una grande partita, sbagliando pochissimo. A Madrid non era partito benissimo contro il qualificato Bonzi, ma strada facendo ha trovato le contromisure alle condizioni diverse in altura, con la palla che vola di più. L’unico campanello d’allarme è la stanchezza. Sinner anche oggi dopo la vittoria con Fils ha ammesso di essere un po’ provato. Per fortuna è rimasto in campo solo un'ora e 25 minuti. Domani dovrà cercare di recuperare le energie. "Sono contento della partita di oggi - ha detto il numero uno al mondo dopo il match - perché lui sta giocando come uno dei migliori, mi fa piacere averlo sfidato. Verso la fine del torneo cerco sempre di alzare il livello, e oggi le condizioni erano un po' diverso rispetto ai quarti di finale, ma mi sono adattato molto bene. Domenica sarà difficile, ma sono contento di potermi giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me, sono contento del livello che ho espresso oggi soprattutto nel primo set".

A che ora e dove vedere la sfida in tv

La sfida tra Sinner e il vincitore tra Zverev è Blockx è in programma domenica 3 maggio sul campo centrale Manolo Santana alla ‘Caja Magica’ di Madrid a partire dalle ore 17 e sarà visibile In diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno) e in streaming su NOW e Sky Go.

Masters 1000 Madrid monterpremi, quanto guadagna Sinner se vince

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.61