Sinner e Bellingham a cena insieme a Madrid: "Che piacere"
Jannik Sinner e Jude Bellingham ancora insieme durante il Masters 1000 di Madrid. I due avevano già condiviso il campo in occasione del doppio d'esibizione improvvisato al Santiago Bernabeu - dove, per l'evento madrileno, è stato allestito in campo da tennis - contro Rafa Nadal e Thibaut Courtois (e con Florentino Perez a fare da giudice di sedia). Dopo che l'azzurro ha vinto la sua semifinale contro Arthur Fils, inoltre, ha incontrato nuovamente il centrocampista inglese del Real Madrid e i due hanno trascorso la serata insieme. Lo scatto che li immortala sorridenti a cena, seduti allo stesso tavolo, è stato condiviso sui social e ha mandato in visibilio i fan. "È stato un piacere, amico" ha scritto il numero uno al mondo.
Sinner: "Bellingham è uno dei miei idoli"
Sinner che già durante una conferenza stampa aveva speso parole al miele per Bellingham. "Jude è un giocatore straordinario e uno dei miei idoli - aveva dichiarato - È al vertice del calcio da alcuni anni ormai e vederlo così umile è stato qualcosa di davvero bello". Dal canto suo, il calciatore dei Blancos è stato spesso immortalato sugli spalti della Pista Manolo Santana nel corso delle due settimane e, tra i vari match a cui assistito, c'era anche quello vinto da Sinner ai danni del beniamino di casa Rafa Jodar. Bellingham non potrà tuttavia esserci per la finale tra Jannik e il tedesco Alexander Zverev (in programma dalle 17) poiché alle 21 il suo Real Madrid sarà impegnato sul campo dell'Espanyol.