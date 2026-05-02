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Sinner e Bellingham a cena insieme a Madrid: "Che piacere"

Dopo la vittoria in semifinale ai danni di Fils, il numero uno al mondo ha trascorso la serata insieme al centrocampista del Real Madrid
2 min
Tagsjannik sinnerJude BellinghamMutua Madrid Open

Jannik Sinner e Jude Bellingham ancora insieme durante il Masters 1000 di Madrid. I due avevano già condiviso il campo in occasione del doppio d'esibizione improvvisato al Santiago Bernabeu - dove, per l'evento madrileno, è stato allestito in campo da tennis - contro Rafa Nadal e Thibaut Courtois (e con Florentino Perez a fare da giudice di sedia). Dopo che l'azzurro ha vinto la sua semifinale contro Arthur Fils, inoltre, ha incontrato nuovamente il centrocampista inglese del Real Madrid e i due hanno trascorso la serata insieme. Lo scatto che li immortala sorridenti a cena, seduti allo stesso tavolo, è stato condiviso sui social e ha mandato in visibilio i fan. "È stato un piacere, amico" ha scritto il numero uno al mondo.

Sinner: "Bellingham è uno dei miei idoli"

Sinner che già durante una conferenza stampa aveva speso parole al miele per Bellingham. "Jude è un giocatore straordinario e uno dei miei idoli - aveva dichiarato - È al vertice del calcio da alcuni anni ormai e vederlo così umile è stato qualcosa di davvero bello". Dal canto suo, il calciatore dei Blancos è stato spesso immortalato sugli spalti della Pista Manolo Santana nel corso delle due settimane e, tra i vari match a cui assistito, c'era anche quello vinto da Sinner ai danni del beniamino di casa Rafa Jodar. Bellingham non potrà tuttavia esserci per la finale tra Jannik e il tedesco Alexander Zverev (in programma dalle 17) poiché alle 21 il suo Real Madrid sarà impegnato sul campo dell'Espanyol.

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