Sinner e Bellingham a cena insieme a Madrid: "Che piacere"

Jannik Sinner e Jude Bellingham ancora insieme durante il Masters 1000 di Madrid. I due avevano già condiviso il campo in occasione del doppio d'esibizione improvvisato al Santiago Bernabeu - dove, per l'evento madrileno, è stato allestito in campo da tennis - contro Rafa Nadal e Thibaut Courtois (e con Florentino Perez a fare da giudice di sedia). Dopo che l'azzurro ha vinto la sua semifinale contro Arthur Fils, inoltre, ha incontrato nuovamente il centrocampista inglese del Real Madrid e i due hanno trascorso la serata insieme. Lo scatto che li immortala sorridenti a cena, seduti allo stesso tavolo, è stato condiviso sui social e ha mandato in visibilio i fan. "È stato un piacere, amico" ha scritto il numero uno al mondo.