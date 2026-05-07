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giovedì 7 maggio 2026
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Il travolgente Effetto Sinner che genera 8,1 miliardi di euro nell'economia italiana

Il N.1 del mondo, entusiasticamente accolto al Foro Italico, è un fenomeno travalicante il tennis. Genera un nuovo modello di Made in Italy, basato su qualità e sobrietà. Stakanovista instancabile (23 vittorie in 55 giorni) è il volano del boom di un movimento che si riconosce in lui
Xavier Jacobelli
1 min
TagssinnerTennisInternazionali d'Italia

L'accoglienza entusiastica che Roma ha riservato a Sinner non appena ha messo piede al Foro Italico, è un nuovo, plastico riflesso della straordinarietà dell'uomo simbolo dello sport italiano. Jannik travalica i confini del tennis, tali e tanti sono

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