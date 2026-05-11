Fiorello categorico sul calcio: "Mi annoia, mi godo Sinner. Ho detto a Edberg di essere un famoso tennista!"

ROMA - C'è un tifoso d'eccezione che non è passato inosservato in questi prime giornate di match agli Internazionali d'Italia , in cui l'Italia del tennis sogna con i colpi di Jannik Sinner e degli altri azzurri protagonisti sulla terra battuta dell'Atp Masters 1000 di Roma . Si tratta di Fiorello, che dopo aver aver assistito alla vittoria di Sinner al debutto contro Ofner , era presente sugli spalti del Centrale al Foro Italico anche per la partita di Musetti, riuscito a superare l'argentino Cerundolo e a strappare così il pass per gli ottavi.

Fiorello e il siparietto con Edberg agli Internazionali

E virali sui social sono diventate le immagini dello showman intento a parlare e sorridere con l'ex campione svedese Stefan Edberg. "Era curioso, perché ha notato che salutavo un sacco di persone e a un certo punto ha voluto sapere chi fossi. Gli ho detto la verità. Più o meno... Che ero un grande tennista", ha raccontato lo stesso Fiorello scherzando in un'intervista a 'Repubblica' .

Le parole dello showman sul calcio e su Sinner

"Mi sono goduto Jannik" ha detto poi parlando del numero uno del mondo, ammirato dal vivo al Foro Italico: "Sinner è la potenza, la precisione, la forza mentale". E l'amore per la racchetta è ormai diventato per Fiorello più forte di quello per il pallone: "Il calcio l'ho un po' mollato, il più delle volte ti annoi. Il tennis invece: ci sono quindici gol ogni tre minuti".