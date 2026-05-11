Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 11 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorello categorico sul calcio: "Mi annoia, mi godo Sinner. Ho detto a Edberg di essere un famoso tennista!"

Presenza fissa agli Internazionali d'Italia, lo showman ha parlato di Jannik in un'intervista a 'Repubblica' e rivelato un divertente retroscena: cos'ha detto
3 min
TagsFiorelloInternazionali d'Italiasinner

ROMA - C'è un tifoso d'eccezione che non è passato inosservato in questi prime giornate di match agli Internazionali d'Italia, in cui l'Italia del tennis sogna con i colpi di Jannik Sinner e degli altri azzurri protagonisti sulla terra battuta dell'Atp Masters 1000 di Roma. Si tratta di Fiorello, che dopo aver aver assistito alla vittoria di Sinner al debutto contro Ofner, era presente sugli spalti del Centrale al Foro Italico anche per la partita di Musetti, riuscito a superare l'argentino Cerundolo e a strappare così il pass per gli ottavi.

 

 

Fiorello e il siparietto con Edberg agli Internazionali

E virali sui social sono diventate le immagini dello showman intento a parlare e sorridere con l'ex campione svedese Stefan Edberg"Era curioso, perché ha notato che salutavo un sacco di persone e a un certo punto ha voluto sapere chi fossi. Gli ho detto la verità. Più o meno... Che ero un grande tennista",  ha raccontato lo stesso Fiorello scherzando in un'intervista a 'Repubblica' .

Le parole dello showman sul calcio e su Sinner

"Mi sono goduto Jannik" ha detto poi parlando del numero uno del mondo, ammirato dal vivo al Foro Italico: "Sinner è la potenza, la precisione, la forza mentale". E l'amore per la racchetta è ormai diventato per Fiorello più forte di quello per il pallone: "Il calcio l'ho un po' mollato, il più delle volte ti annoi. Il tennis invece: ci sono quindici gol ogni tre minuti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Zverev sul dominio di SinnerArnaldi si arrende a Jodar

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS