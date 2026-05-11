Fiorello categorico sul calcio: "Mi annoia, mi godo Sinner. Ho detto a Edberg di essere un famoso tennista!"
ROMA - C'è un tifoso d'eccezione che non è passato inosservato in questi prime giornate di match agli Internazionali d'Italia, in cui l'Italia del tennis sogna con i colpi di Jannik Sinner e degli altri azzurri protagonisti sulla terra battuta dell'Atp Masters 1000 di Roma. Si tratta di Fiorello, che dopo aver aver assistito alla vittoria di Sinner al debutto contro Ofner, era presente sugli spalti del Centrale al Foro Italico anche per la partita di Musetti, riuscito a superare l'argentino Cerundolo e a strappare così il pass per gli ottavi.
Fiorello e il siparietto con Edberg agli Internazionali
E virali sui social sono diventate le immagini dello showman intento a parlare e sorridere con l'ex campione svedese Stefan Edberg. "Era curioso, perché ha notato che salutavo un sacco di persone e a un certo punto ha voluto sapere chi fossi. Gli ho detto la verità. Più o meno... Che ero un grande tennista", ha raccontato lo stesso Fiorello scherzando in un'intervista a 'Repubblica' .
Le parole dello showman sul calcio e su Sinner
"Mi sono goduto Jannik" ha detto poi parlando del numero uno del mondo, ammirato dal vivo al Foro Italico: "Sinner è la potenza, la precisione, la forza mentale". E l'amore per la racchetta è ormai diventato per Fiorello più forte di quello per il pallone: "Il calcio l'ho un po' mollato, il più delle volte ti annoi. Il tennis invece: ci sono quindici gol ogni tre minuti".