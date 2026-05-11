Sinner si allena e scalda il Foro Italico: marea arancione per l'ultimo allenamento prima del match con Popyrin

Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia . Dopo aver debuttato con un agevole successo in due set ai danni di Sebastian Ofner , l'azzurro è atteso al terzo turno dall'australiano Alexei Popyrin , numero 60 ATP e reduce da due bei trionfi ai danni di Matteo Berrettini e Jakub Mensik. Sinner che giocherà ancora sul Centrale ma non in sessione serale, come all'esordio, bensì nel primo pomeriggio (non prima delle ore 15) e vorrà farsi trovare pronto all'appuntamento. Dopo essersi allenato alla vigilia per preparare la sfida, perciò, ha svolto anche il consueto warm-up a poche ore dal match .

Sinner, ultimo allenamento prima di Popyrin

Jannik non ha voluto grosse distrazioni, dunque ha scelto per la rifinitura il Campo 5, quello più nascosto del Foro Italico nonché l'unico senza tribune. La sessione è stata comunque seguita attentamente da numerosi tifosi, che lo hanno applaudito e acclamato a distanza. Tantissime maglie arancioni colorano il Foro Italico e l'azzurro al termine dell'allenamento ha voluto ringraziare i suoi tifosi, lanciando verso gli spalti delle palline autografate. In campo con Sinner per il warm-up c'era il team al completo formato da Darren Cahill, Simone Vagnozzi, Umberto Ferrara e Alejandro Resnicoff. Come sparring c'era invece Alessandro Ingarao, ventiseienne con un best ranking di numero 799 che ha anche preso parte alle pre-qualificazioni, non riuscendo tuttavia a staccare il pass per il tabellone cadetto.