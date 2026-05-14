Rusedski scioccato da Sinner: "Ma come fa? L'ho visto in allenamento, e..."

Chi guarda in azione Jannik Sinner rimane stupito, che sia durante una partita o durante un allenamento. Non è stato da meno l'ex giocatore Greg Rusedski, presente a Roma nelle vesti di membro del team di Giovanni Mpetshi Perricard, il quale in occasione del suo podcast Off Court with Greg ha rivelato le sue impressioni dopo aver ammirato da vicino il numero uno al mondo: "Sta giocando incredibilmente bene e sta facendo il vuoto alle sue spalle. L'ho osservato in allenamento e la sua motivazione è impressionante. Secondo me se provi a batterlo giocando un tennis simile al suo è meglio lasciar perdere. Per avere qualche chance è obbligatorio inventarsi qualcosa di diverso: ad esempio fare serve and volley oppure costringerlo ad avanzare e venire a rete".