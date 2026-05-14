Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 14 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Rusedski scioccato da Sinner: "Ma come fa? L'ho visto in allenamento, e..."

L'ex tennista britannico ha avuto l'opportunità di ammirare Jannik in azione a Roma e ha sottolineato le qualità sue e del team che lo circonda
2 min
Tagsjannik sinner

Chi guarda in azione Jannik Sinner rimane stupito, che sia durante una partita o durante un allenamento. Non è stato da meno l'ex giocatore Greg Rusedski, presente a Roma nelle vesti di membro del team di Giovanni Mpetshi Perricard, il quale in occasione del suo podcast Off Court with Greg ha rivelato le sue impressioni dopo aver ammirato da vicino il numero uno al mondo: "Sta giocando incredibilmente bene e sta facendo il vuoto alle sue spalle. L'ho osservato in allenamento e la sua motivazione è impressionante. Secondo me se provi a batterlo giocando un tennis simile al suo è meglio lasciar perdere. Per avere qualche chance è obbligatorio inventarsi qualcosa di diverso: ad esempio fare serve and volley oppure costringerlo ad avanzare e venire a rete".

L'importanza del team

L'altro aspetto che Rusedski ha sottolineato è la coesione nel clan Sinner: "Jannik ha il suo fisioterapista, lo stesso agente di sempre, la persona che si occupa della comunicazione ed è anche tornato con il suo vecchio preparatore atletico. Penso che il merito sia di Darren Cahill e Simone Vagnozzi: gestiscono il gruppo in modo eccellente. Inoltre sono tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Penso che Sinner sia così forte anche perché sostiene di ascoltare esclusivamente il suo team. Lui è il capo e a capo di tutto. Non appena percepisce che qualcuno non è del tutto coinvolto procede a escluderlo in fretta".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS