Maldini e Sinner, l'incontro tra milanisti dopo la vittoria agli Internazionali: "È impressionante, non ci sono parole"

Dopo Malen e Rensch, è il momento di una leggenda del calcio italiano. Sta volta, ad assistere alla gara di Sinner, infatti, era presente l'ex capitano e dirigente del Milan , Paolo Maldini . Il difensore ha assistito alla gara tenutasi oggi (14 maggio) valida per i quarti di finale, che hanno garantito al numero uno del mondo, di accedere alla semifinale del torneo di Roma, per la seconda volta di fila. In semifinale, l'altoatesino, affronterà il vincente della sfida tra Landaluce e Medvedev.

Maldini incontra Sinner: "Vederlo dal vivo è impressionante"

Non è la prima volta che i due si incontrano, infatti, oltre alla passione per il tennis, i due condividono la fede calcistica, rossoneri entrambi, ovviamente e si erano già conosciuti quando Sinner, visitò Milanello. Dopo i quarti di finale contro Rublev, Sinner e Maldini si sono incontrati ancora e hanno parlato "di tante cose" come ha haffermato l'ex difensore. "Vedere Sinner dal vivo oggi è impressionante. Non ci sono più parole per lui, ma mi soffermerei sulla persona: è quella che fa la differenza". Poi conclude così, prima di dedicare qualche scatto e qualche autografo ai tifosi presenti: "Abbiamo parlato di tante cose, calcio, tennis, recupero...".