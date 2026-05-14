Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 14 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Maldini e Sinner, l'incontro tra milanisti dopo la vittoria agli Internazionali: "È impressionante, non ci sono parole"

L'ex capitano e dirigente rossonero, ha assistito alla partita dei quarti di finale contro Rublev. Dopo la gara i due si sono scambiati due chiacchiere
2 min
TagssinnerMaldiniTennis

Dopo Malen e Rensch, è il momento di una leggenda del calcio italiano. Sta volta, ad assistere alla gara di Sinner, infatti, era presente l'ex capitano e dirigente del Milan, Paolo Maldini. Il difensore ha assistito alla gara tenutasi oggi (14 maggio) valida per i quarti di finale, che hanno garantito al numero uno del mondo, di accedere alla semifinale del torneo di Roma, per la seconda volta di fila. In semifinale, l'altoatesino, affronterà il vincente della sfida tra Landaluce e Medvedev.

Maldini incontra Sinner: "Vederlo dal vivo è impressionante"

Non è la prima volta che i due si incontrano, infatti, oltre alla passione per il tennis, i due condividono la fede calcistica, rossoneri entrambi, ovviamente e si erano già conosciuti quando Sinner, visitò Milanello. Dopo i quarti di finale contro Rublev, Sinner e Maldini si sono incontrati ancora e hanno parlato "di tante cose" come ha haffermato l'ex difensore. "Vedere Sinner dal vivo oggi è impressionante. Non ci sono più parole per lui, ma mi soffermerei sulla persona: è quella che fa la differenza". Poi conclude così, prima di dedicare qualche scatto e qualche autografo ai tifosi presenti: "Abbiamo parlato di tante cose, calcio, tennis, recupero...".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Binaghi sul caos Roma-Lazio: "Chiedete alla gente, dobbiamo spostarci noi o il calcio?"Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia: avversario, orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS