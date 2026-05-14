Sinner, testa alla semifinale: "Devo recuperare fisicamente". Poi difende Darderi: "C'è una cosa che non mi piace..."

" Sono contento della vittoria, ma adesso sono concentrato sulla semifinale . Devo recuperare fisicamente perché ho giocato tanto ultimamente e mi aspetta un match molto difficile: giocare la sera è più tosto fisicamente". A dirlo è stato Jannik Sinner , intervenuto in conferenza stampa dopo il successo in due set ai danni di Andrey Rublev che gli ha regalato l'accesso alla semifinale degli Internazionali d'Italia . Trionfare al Foro Italico è sicuramente un obiettivo, anche perché Roma è l'unico Masters 1000 che non ha mai vinto, tuttavia la priorità rimane il Roland Garros: " Parigi resta l'obiettivo principale della mia stagione . Perciò, anche se la semifinale dovesse andare male, avrei comunque più tempo per recuperare".

Sinner, belle parole per Darderi

A Jannik è stato quindi chiesto un commento anche sull'altro italiano in semifinale agli Internazionali d'Italia, vale a dire Luciano Darderi. "Lo conosco, ma non benissimo. Qualche volta ci siamo allenati insieme a Dubai e poi abbiamo giocato contro a Melbourne. Ho un buon rapporto con tutti e gli auguro il meglio" ha spiegato il numero uno al mondo, per poi soffermarsi sul periodo che sta vivendo il tennis italiano: "Continua a tirar fuori nuovi fenomeni e la cosa bella è che ognuno ha il proprio gioco e modo di stare in campo. Siamo una bella squadra". Infine, sempre a proposito di Darderi, Sinner ha parlato del quarto di finale con Jodar finito alle due del mattino: "C'è stata la pioggia a rallentare la programmazione, ma non mi piace che i giocatori scendano in campo così tardi perché è difficile esprimere un buon tennis. Per fortuna è rimasto molto pubblico - che rispetto - e per noi è molto d'aiuto".