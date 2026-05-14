Sinner, testa alla semifinale: "Devo recuperare fisicamente". Poi difende Darderi: "C'è una cosa che non mi piace..."
"Sono contento della vittoria, ma adesso sono concentrato sulla semifinale. Devo recuperare fisicamente perché ho giocato tanto ultimamente e mi aspetta un match molto difficile: giocare la sera è più tosto fisicamente". A dirlo è stato Jannik Sinner, intervenuto in conferenza stampa dopo il successo in due set ai danni di Andrey Rublev che gli ha regalato l'accesso alla semifinale degli Internazionali d'Italia. Trionfare al Foro Italico è sicuramente un obiettivo, anche perché Roma è l'unico Masters 1000 che non ha mai vinto, tuttavia la priorità rimane il Roland Garros: "Parigi resta l'obiettivo principale della mia stagione. Perciò, anche se la semifinale dovesse andare male, avrei comunque più tempo per recuperare".
Sinner, belle parole per Darderi
A Jannik è stato quindi chiesto un commento anche sull'altro italiano in semifinale agli Internazionali d'Italia, vale a dire Luciano Darderi. "Lo conosco, ma non benissimo. Qualche volta ci siamo allenati insieme a Dubai e poi abbiamo giocato contro a Melbourne. Ho un buon rapporto con tutti e gli auguro il meglio" ha spiegato il numero uno al mondo, per poi soffermarsi sul periodo che sta vivendo il tennis italiano: "Continua a tirar fuori nuovi fenomeni e la cosa bella è che ognuno ha il proprio gioco e modo di stare in campo. Siamo una bella squadra". Infine, sempre a proposito di Darderi, Sinner ha parlato del quarto di finale con Jodar finito alle due del mattino: "C'è stata la pioggia a rallentare la programmazione, ma non mi piace che i giocatori scendano in campo così tardi perché è difficile esprimere un buon tennis. Per fortuna è rimasto molto pubblico - che rispetto - e per noi è molto d'aiuto".