Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 17 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tre fusi e due Continenti: i 70 folli giorni di Sinner tra cinque tornei e cinque finali

Numeri impressionanti per l'azzurro che sulla terra rossa di Roma, nella finale degli Internazionali d'Italia contro Ruud, va a caccia di altri record: i dettagli
3 min
TagssinnerInternazionali d'ItaliaATP Roma

Due continenti, tre fusi orari diversi, cinque tornei giocati e cinque finali disputate nel giro di 70 giorni. Jannik Sinner, soprattutto a Roma contro Daniil Medvedev, è stato più forte del problemi fisici e della stanchezza. Tra incognite muscolari e qualche disturbo intestinale, il numero uno del mondo è riuscito a raggiungere la quinta finale 1000 della stagione - la sesta consecutiva nei Masters - e si giocherà con Casper Ruud l’ultimo titolo 1000 mancante.

 

 

Cinque tornei e cinque finali di fila per Sinner

Indian Wells, Miami, Madrid, Montecarlo, Roma. Cinque tornei tra Stati Uniti, Spagna, Principato di Monaco e Italia. A partire dalla California il 7 marzo, Sinner ha giocato – tra singolare e doppio – ben 30 partite in poco più di due mesi (70 giorni), con una spaventosa media di un match ogni 2.3 giorni. Due mesi in cui l’azzurro è stato 45 ore e 55 minuti in campo, rimanendo imbattuto in singolare  (28 vittorie in fila) e perdendo solamente in doppio in coppia con Opelka a Indian Wells.

 

 

I numeri record di Jannik nei Masters 1000

Parlando di singolare, nei 28 successi in fila – miglior striscia della carriera nel circuito maggiore – Sinner ha perso il servizio solamente 12 volte, mentre ha strappato la battuta ai propri avversari in 92 occasioni. Negli ultimi due mesi non ha lasciato set per strada a Indian Wells e Miami, mentre ha concesso un set a Montecarlo (Machac), a Madrid (Bonzi) e a Roma (Medvedev). Alla 14ª finale 1000 della carriera, Sinner diventa il secondo a raggiungere la finale  
in sei 1000 in fila da Djokovic nel 2015-16. Jannik in finale in tutti i 1000 su terra nella stessa stagione: oltre a lui ci era riuscito solo Rafael Nadal nel 2007, 2009, 2010, 2011 e 2013), che solo in un’occasione è riuscito anche a vincerle tutte (2010).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner in finale a RomaI fantasmi di Ruud

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS