Alcaraz si inchina a Sinner: "Te lo meriti". E Djokovic lo accoglie: "Benvenuto in un club esclusivo..."

Pioggia di complimenti sui social per la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia . Grazie alla vittoria in finale ai danni del norvegese Casper Ruud , il numero uno al mondo ha trionfato per la prima volta al Foro Italico ed è diventato il primo italiano a riuscirci da Adriano Panatta nel 1976. Roma era inoltre l'unico dei nove Masters 1000 che ancora gli mancava, perciò è anche riuscito a completare il Career Golden Masters , un'impresa centrata finora solo da Novak Djokovic (ma a 31 anni!). Dopo la finale sono stati in tanti a congratularsi con il tennista azzurro: esponenti della politica, sponsor, ma soprattutto colleghi . Tra questi lo stesso Nole, il suo più grande rivale Carlos Alcaraz e ovviamente i suoi connazionali, da Jasmine Paolini a Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.

I complimenti ricevuti da Sinner

"Congratulazioni per aver completato il Career Golden Masters. Te lo meriti" ha scritto Alcaraz, che con grande sportività ha riconosciuto i giusti meriti all'azzurro. "Ragazzi e atleti incredibili" recita invece la story su Instagram di Jasmine Paolini, che oltre a Sinner ha celebrato pure Simone Bolelli e Andrea Vavassori, i quali a loro volta hanno scritto la storia del tennis azzurro diventando la prima coppia italiana a vincere il torneo di Roma in doppio. Infine, sono arrivati anche i complimenti di Novak Djokovic, che ha applaudito l'impresa di Sinner: "Congratulazioni Jannik! Impressionante". Per poi aggiungere: "Benvenuto in un club esclusivo" in riferimento a quello dei giocatori capaci di vincere almeno una volta in carriera tutti e nove i Masters 1000.