Alcaraz si inchina a Sinner: "Te lo meriti". E Djokovic lo accoglie: "Benvenuto in un club esclusivo..."
Pioggia di complimenti sui social per la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Grazie alla vittoria in finale ai danni del norvegese Casper Ruud, il numero uno al mondo ha trionfato per la prima volta al Foro Italico ed è diventato il primo italiano a riuscirci da Adriano Panatta nel 1976. Roma era inoltre l'unico dei nove Masters 1000 che ancora gli mancava, perciò è anche riuscito a completare il Career Golden Masters, un'impresa centrata finora solo da Novak Djokovic (ma a 31 anni!). Dopo la finale sono stati in tanti a congratularsi con il tennista azzurro: esponenti della politica, sponsor, ma soprattutto colleghi. Tra questi lo stesso Nole, il suo più grande rivale Carlos Alcaraz e ovviamente i suoi connazionali, da Jasmine Paolini a Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.
I complimenti ricevuti da Sinner
"Congratulazioni per aver completato il Career Golden Masters. Te lo meriti" ha scritto Alcaraz, che con grande sportività ha riconosciuto i giusti meriti all'azzurro. "Ragazzi e atleti incredibili" recita invece la story su Instagram di Jasmine Paolini, che oltre a Sinner ha celebrato pure Simone Bolelli e Andrea Vavassori, i quali a loro volta hanno scritto la storia del tennis azzurro diventando la prima coppia italiana a vincere il torneo di Roma in doppio. Infine, sono arrivati anche i complimenti di Novak Djokovic, che ha applaudito l'impresa di Sinner: "Congratulazioni Jannik! Impressionante". Per poi aggiungere: "Benvenuto in un club esclusivo" in riferimento a quello dei giocatori capaci di vincere almeno una volta in carriera tutti e nove i Masters 1000.