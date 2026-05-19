Corretja su Sinner: “È una macchina per risultati, senza Alcaraz può vincere ma a Parigi…” 

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«Jannik non è una macchina. I risultati sono quelli di una macchina, ma lui è un essere umano molto sensibile. Sinner è una persona straordinaria, che ha bisogno dei suoi tempi per riposarsi e anche per godersi ciò che fa. Altrimenti resta soltanto un tennista che gioca. A Parigi sarà ovviamente lui il favorito». Ex numero 2 del mondo, due volte finalista al Roland Garros nel 1998 e nel 2001, nonch&eacut
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