Corretja su Sinner: “È una macchina per risultati, senza Alcaraz può vincere ma a Parigi…” 

«Jannik non è una macchina. I risultati sono quelli di una macchina, ma lui è un essere umano molto sensibile. Sinner è una persona straordinaria, che ha bisogno dei suoi tempi per riposarsi e anche per godersi ciò che fa. Altrimenti resta soltanto un tennista che gioca. A Parigi sarà ovviamente lui il favorito». Ex numero 2 del mondo, due volte finalista al Roland Garros nel 1998 e nel 2001, nonch&eacut