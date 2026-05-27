"Hai sognato di perdere?", Sinner ride, ci pensa un attimo e poi risponde imbarazzato

"Jannik, visto che non perdi mai nella realtà, almeno la sconfitta te la sei sognata?". Sì, a Sinner arrivano anche queste domande in conferenza stampa. Ormai il suo monopolio sta diventando una gustosa routine e durante gli incontri con la stampa è oggettivamente sempre più difficile trovare degli spunti interessanti per provare a mettere in difficoltà il protagonista assoluto del tennis mondiale.

La battuta di Sinner al giornalista dopo la vittoria contro Tabur

E nonostante tutto, ci hanno provato. Capita così che Sinner, seduto davanti alla stampa dopo la agevole vittoria al debutto al Roland Garros contro il francese Tabur, abbia ricevuto una domanda abbastanza curiosa e originale: "Jannik, come sai benissimo la psiche può essere piuttosto imprevedibile. Visto che nella realtà non succede da tanto tempo, almeno nel mondo dei sogni hai subito una sconfitta che ha messo fine alla tua infinita striscia vincente? E se sì, com’era?". Il numero uno al mondo, stanco dopo due ore e dieci minuti di partita, è sembrato spiazzato dalla domanda ma nonostante tutto ha risposto cortesemente, anche se in modo piuttosto imbarazzato: "Io non ho sognato. Cioè non lo so. O meglio, sì lo so che non ho sognato. Quindi no, niente sogni. Scusa", ha detto sorridendo. Una scenetta che ha divertito tutti i giornalisti presenti.

Chi è Juan Manuel Cerundolo, il prossimo avversario di Sinner

Jannik tornerà in campo domani, giovedì 28, per sfidare l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello del più famoso Francisco. Il 24enne sta vivendo un ottimo momento di forma e su terra battuta non perde da sei partite. Tra i due c'è un solo precedente ben poco piacevole per l'argentino: Wimbledon 2023, Sinner vince con un triplo 6-2 in un’ora e mezzo.