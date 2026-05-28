Sinner, s'interrompe la striscia di vittorie consecutive: quando era stata l'ultima sconfitta

Jannik Sinner è stato sconfitto da Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros . 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1 il punteggio di un match folle che l'azzurro aveva in pugno e che invece ha visto sfuggirgli dalle mani a causa di un malessere . Sfuma così il sogno di completare il Career Grand Slam per il numero uno al mondo, che per il secondo anno consecutivo subisce una delusione nello Slam parigino dopo il ko in finale contro Carlos Alcaraz. Per lui si tratta della prima sconfitta dopo trenta vittorie consecutive : era da tre mesi che non perdeva.

A quando risalia l'ultima sconfitta di Sinner

Imbattuto da Indian Wells, negli ultimi mesi Jannik ha vinto cinque Masters 1000 consecutivi, due sul cemento (Indian Wells e Miami) e tre sulla terra rossa (Monte-Carlo, Madrid e Roma). Le sue uniche due sconfitte stagionali erano arrivate all'Australian Open contro Novak Djokovic - in semifinale - e nell'ATP 500 di Doha contro Jakub Mensik - nei quarti -, ma in entrambe aveva vinto più punti dell'avversario. Anche la sconfitta dello Chatrier merita sicuramente un asterisco al suo fianco, fatto che sta il Roland Garros di Jannik è già terminato. E dopo oltre tre mesi - per la prima volta dal 19 febbraio - Sinner ha perso un match a livello ATP.