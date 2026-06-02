"Non sa soffrire come Alcaraz, è palese". Sinner finisce nel mirino di Mouratoglou

Il Roland Garros si appresta a giungere al termine e incoronare un nuovo campione, tuttavia uno dei temi che continua a tenere banco è l'uscita prematura di Jannik Sinner . Eliminato al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo in un match che aveva praticamente vinto prima che accusasse un malessere, l'azzurro ha dovuto rimandare l'appuntamento con il titolo a Parigi, unico Slam che non ha ancora vinto. Chi ha invece trionfato due volte nell'Open di Francia è stato Carlos Alcaraz , ma anche lui non è stato tra i protagonisti di quest'edizione a causa di un infortunio al polso destro che lo ha costretto a dare forfait. Dopo 9 Major consecutivi vinti da Sinner e Alcaraz, dunque, un nuovo giocatore scriverà il proprio nome dell'albo d'oro. E secondo Patrick Mouratoglou potrebbe non essere un caso isolato perché Jannik ha un limite a suo dire.

Mouratoglou spiega la differenza tra Sinner e Alcaraz

“E se il vero gap tra Jannik e Carlos non fosse fisico bensì mentale?". A chiederselo, sui propri canali social, è stato Patrick Mouratoglou, il quale ha poi snocciolato una serie di statistiche: "Negli incontri durati oltre 3 ore e 50 minuti, Sinner ha un bilancio di 0-9, mentre Alcaraz di 15-1. Jannik è abituato a dominare rapidamente, vincendo l’88% dei suoi match senza perdere set. Alcaraz lo fa invece nel 70% dei casi. A differenza dell'italiano lotta, si adatta e trova soluzioni“. Il coach francese ha poi approfondito il divario tra i due giocatori: "Alcaraz è abituato a soffrire e sa adattarsi sotto pressione. Al contrario, Sinner non è messo alla prova allo stesso modo. Di conseguenza c'è la possibilità che si insinuino dei dubbi". Infine, ha concluso con una domanda: "Nelle difficoltà di chi bisogna fidarsi di più: di chi gioca con facilità o di chi riesce sempre a trovare una soluzione?